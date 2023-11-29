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日本第一汽車美容鍍膜連鎖品牌KeePer PRO SHOP正式登台，竹北旗艦店隆重開幕！ !

▲ 日本第一汽車美容鍍膜連鎖品牌KeePer PRO SHOP正式登台，竹北旗艦店隆重開幕！ !
▲ 日本第一汽車美容鍍膜連鎖品牌KeePer PRO SHOP正式登台，竹北旗艦店隆重開幕！ !

Carture 車勢文化

日本第一汽車美容鍍膜連鎖品牌KeePer PRO SHOP於2020 年引進台灣，歷經疫情艱困時即，在2023年11月正式登台！以純正的日式工藝及產品，為台灣市場帶來「職人精神」的純正日式汽車美容工藝。

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與此同時，11月28日KeePer PRO SHOP 竹北旗艦店隆重開幕，日本總部賀來聡介社長、清水大輔經理特地來台，與KeePer PRO SHOP 台灣董事長彭仕邦一起啟動開幕敲酒桶儀式，共同見證KeePer PRO SHOP旗艦店落成與在台發展的願景。

源自日本的優質服務與先進產品 「職人精神」帶動汽車美容文化

KeePer PRO SHOP 是日本第一汽車美容鍍膜連鎖品牌，以純正的日式工藝及產品，為顧客提供最佳品質和高效率的汽車美容服務！日本 KeePer 技研株式會社成立於 1985 年，目前旗下技術認定店「KeePer PRO SHOP」在日本擁有 6,500 間店。以汽車鍍膜服務、推廣及訓練 KeePer 鍍膜技師為重心經營模式，並持續研發新商品。2015 年 2 月 12 日在東京證券交易所創業版掛牌上市 (上市編號 6036)，成為日本股票市場上唯一以技術培訓、產品銷售及研發、直營連鎖為業務體系的上市公司。

日本 總部賀來聡介社長。
日本 總部賀來聡介社長。
 KeePer PRO SHOP於 2020 年引進台灣，將日本KeePer 專業的技術、器材、機械和環境原汁原味搬來台灣，藉由專業汽車美容技師的技藝，為顧客的愛車帶來超乎想像的亮麗，實現顧客滿意、還有日本「職人精神」所帶動的汽車美容文化。KeePer PRO SHOP 竹北旗艦店開幕，日本總部賀來聡介社長、清水大輔經理也特地來台祝賀。

日本 總部賀來聡介社長表示：「KeePer PRO SHOP 是日本的汽車美容鍍膜連鎖品牌，為顧客提供最佳品質和高效率的汽車美容服務。我們對於台灣汽車美容市場的發展前景相當看好，希望KeePer專業的技術和細緻的服務，能讓台灣愛車車主感受到職人精神無微不至的服務。」

KeePer PRO SHOP竹北旗艦店隆重開幕 提供專業產品與細緻服務

KeePer PRO SHOP竹北旗艦店，落腳於新竹收入最高的蛋黃區之一鹿場里。旗艦店內部明亮寬敞的施作空間及動線，是KeePer高效率的關鍵之一，日式簡約的客休室，透過大片玻璃設計，讓車主可以在休息的同時觀賞整個施作過程，舒適的氛圍與環境更是深受女性客群喜愛。KeePer PRO SHOP 為永續發展，所有藥劑都是在「化學研究室」獨自開發的，開發部擁有洗車、鍍膜的實踐技術，所有化學產品都經由開發部進行嚴密的測試；且所有與 KeePer 鍍膜的相關的化學品，均由不會污染環境、不會破壞環境，能「自然分解」的化學成份製造。

KeePer PRO SHOP 台灣董事長彭仕邦親自換上工作服，進行洗車PK大賽。
KeePer PRO SHOP 台灣董事長彭仕邦親自換上工作服，進行洗車PK大賽。
KeePer 的鍍膜施工過程中絕對不會傷害車漆，不會令車漆變質及受損。並開發了各種專有技術及產品，除了長效為車漆提供保護的KeePer 鍍膜產品之外，也提供細緻純水手工洗車和車內清潔及護理服務。全方位呵護與保護，讓消費者的愛車從裡到外都靚麗迷人。

技術考核認證制度 SOP標準作業程序

KeePer PRO SHOP 樹立汽車美容體系服務典範

根據財政部統計，截至2023年8月全台汽車美容業者合計4,529家、2023年汽車美容市場規模推估為583億元，未來五年將以2.6%年成長率穩定增加，而目前整體產業仍以獨立經營型態為主，產業之間尚未形成連鎖和聯盟體系，業者服務尚無SOP規範。有鑑於坊間汽車美容鍍膜業者所使用的材料品質良莠不齊，消費者難以由價格判斷服務品質，董事長彭仕邦將KeePer PRO SHOP 引進，為台灣市場建立產業標準。KeePer技研為日本上市公司，擁有經驗豐富的團隊及具規模的集團，在美容鍍膜技術上，擁有專業的技術考核認證制度，並設立SOP標準作業程序，提供專業、安全的服務；在產品上，與德國大廠共同研發環保藥劑，不傷害車漆及環境；採用線上預約系統，並依車身尺寸明碼標價，加上明亮乾淨的客休室，提供消費者更專業、更安全的產品與服務。

KeePer有著完整的技術考核認證制度，每一家店舖人員都必須有相對應的認證才可以執行相對應的營業項目，每一家店鋪基本配置6~8名施工人員，台灣目前3家分店也已有15位原廠一級認證人員，未來目標是所有人員都必須獲得一級認證。
KeePer有著完整的技術考核認證制度，每一家店舖人員都必須有相對應的認證才可以執行相對應的營業項目，每一家店鋪基本配置6~8名施工人員，台灣目前3家分店也已有15位原廠一級認證人員，未來目標是所有人員都必須獲得一級認證。
KeePer PRO SHOP台灣董事長彭仕邦表示：「我們在台灣嚴格落實技術考核認證制度與SOP標準作業程序，也將建立訓練中心、培育訓練人才，期許能成為台灣汽車美容體系服務典範，並預計在2年內擴展更多服務據點，逐步整併台灣汽車美容產業，希望跟隨日本步伐，成為台灣第一大汽車美容連鎖品牌。」KeePer PRO SHOP目前在新北市已建立三重店、在新竹建立竹北旗艦店及新竹店三據點，未來將拓展據點至台中、桃園、台南、高雄等地，為更多車主提供汽車美容鍍膜服務。

【歡慶KeePer PRO SHOP竹北旗艦店開幕優惠】

優惠期間: 2023/11/29-2023/12/31

優惠內容:

•       施作水晶鍍膜或Fresh鍍膜，享免費全車氟化物玻璃鍍膜 (價值$2,580-3,580)

•       施作鑽石鍍膜或Eco Plus 鍍膜，享免費升等套餐 (鋁圈鍍膜+全車氟化物玻璃鍍膜，約為原價85折)

備註：以上優惠適用於三重、新竹、竹北旗艦店 (於竹北店施作任一鍍膜，贈星巴克咖啡)

【KeePer PRO SHOP門市資訊】

三重店

電話：02-85123911

地址：新北市三重區光華路2-4號

營業時間：週一至週六 9:00~18:00

新竹店

電話：03-5325118

地址：新竹市東區中華路一段61號

營業時間：週一至週六 9:00~19:00

竹北店 (旗艦店)

地址：新竹縣竹北市文興路一段153號

營業時間：週一至週日 9:00~19:00

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