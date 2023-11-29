▲ 日本第一汽車美容鍍膜連鎖品牌KeePer PRO SHOP正式登台，竹北旗艦店隆重開幕！ !

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與此同時，11月28日KeePer PRO SHOP 竹北旗艦店隆重開幕，日本總部賀來聡介社長、清水大輔經理特地來台，與KeePer PRO SHOP 台灣董事長彭仕邦一起啟動開幕敲酒桶儀式，共同見證KeePer PRO SHOP旗艦店落成與在台發展的願景。
源自日本的優質服務與先進產品 「職人精神」帶動汽車美容文化
KeePer PRO SHOP 是日本第一汽車美容鍍膜連鎖品牌，以純正的日式工藝及產品，為顧客提供最佳品質和高效率的汽車美容服務！日本 KeePer 技研株式會社成立於 1985 年，目前旗下技術認定店「KeePer PRO SHOP」在日本擁有 6,500 間店。以汽車鍍膜服務、推廣及訓練 KeePer 鍍膜技師為重心經營模式，並持續研發新商品。2015 年 2 月 12 日在東京證券交易所創業版掛牌上市 (上市編號 6036)，成為日本股票市場上唯一以技術培訓、產品銷售及研發、直營連鎖為業務體系的上市公司。
KeePer PRO SHOP於 2020 年引進台灣，將日本KeePer 專業的技術、器材、機械和環境原汁原味搬來台灣，藉由專業汽車美容技師的技藝，為顧客的愛車帶來超乎想像的亮麗，實現顧客滿意、還有日本「職人精神」所帶動的汽車美容文化。KeePer PRO SHOP 竹北旗艦店開幕，日本總部賀來聡介社長、清水大輔經理也特地來台祝賀。
日本 總部賀來聡介社長表示：「KeePer PRO SHOP 是日本的汽車美容鍍膜連鎖品牌，為顧客提供最佳品質和高效率的汽車美容服務。我們對於台灣汽車美容市場的發展前景相當看好，希望KeePer專業的技術和細緻的服務，能讓台灣愛車車主感受到職人精神無微不至的服務。」
KeePer PRO SHOP竹北旗艦店隆重開幕 提供專業產品與細緻服務
KeePer PRO SHOP竹北旗艦店，落腳於新竹收入最高的蛋黃區之一鹿場里。旗艦店內部明亮寬敞的施作空間及動線，是KeePer高效率的關鍵之一，日式簡約的客休室，透過大片玻璃設計，讓車主可以在休息的同時觀賞整個施作過程，舒適的氛圍與環境更是深受女性客群喜愛。KeePer PRO SHOP 為永續發展，所有藥劑都是在「化學研究室」獨自開發的，開發部擁有洗車、鍍膜的實踐技術，所有化學產品都經由開發部進行嚴密的測試；且所有與 KeePer 鍍膜的相關的化學品，均由不會污染環境、不會破壞環境，能「自然分解」的化學成份製造。
KeePer 的鍍膜施工過程中絕對不會傷害車漆，不會令車漆變質及受損。並開發了各種專有技術及產品，除了長效為車漆提供保護的KeePer 鍍膜產品之外，也提供細緻純水手工洗車和車內清潔及護理服務。全方位呵護與保護，讓消費者的愛車從裡到外都靚麗迷人。
技術考核認證制度 SOP標準作業程序
KeePer PRO SHOP 樹立汽車美容體系服務典範
根據財政部統計，截至2023年8月全台汽車美容業者合計4,529家、2023年汽車美容市場規模推估為583億元，未來五年將以2.6%年成長率穩定增加，而目前整體產業仍以獨立經營型態為主，產業之間尚未形成連鎖和聯盟體系，業者服務尚無SOP規範。有鑑於坊間汽車美容鍍膜業者所使用的材料品質良莠不齊，消費者難以由價格判斷服務品質，董事長彭仕邦將KeePer PRO SHOP 引進，為台灣市場建立產業標準。KeePer技研為日本上市公司，擁有經驗豐富的團隊及具規模的集團，在美容鍍膜技術上，擁有專業的技術考核認證制度，並設立SOP標準作業程序，提供專業、安全的服務；在產品上，與德國大廠共同研發環保藥劑，不傷害車漆及環境；採用線上預約系統，並依車身尺寸明碼標價，加上明亮乾淨的客休室，提供消費者更專業、更安全的產品與服務。
KeePer PRO SHOP台灣董事長彭仕邦表示：「我們在台灣嚴格落實技術考核認證制度與SOP標準作業程序，也將建立訓練中心、培育訓練人才，期許能成為台灣汽車美容體系服務典範，並預計在2年內擴展更多服務據點，逐步整併台灣汽車美容產業，希望跟隨日本步伐，成為台灣第一大汽車美容連鎖品牌。」KeePer PRO SHOP目前在新北市已建立三重店、在新竹建立竹北旗艦店及新竹店三據點，未來將拓展據點至台中、桃園、台南、高雄等地，為更多車主提供汽車美容鍍膜服務。
【歡慶KeePer PRO SHOP竹北旗艦店開幕優惠】
優惠期間: 2023/11/29-2023/12/31
優惠內容:
• 施作水晶鍍膜或Fresh鍍膜，享免費全車氟化物玻璃鍍膜 (價值$2,580-3,580)
• 施作鑽石鍍膜或Eco Plus 鍍膜，享免費升等套餐 (鋁圈鍍膜+全車氟化物玻璃鍍膜，約為原價85折)
備註：以上優惠適用於三重、新竹、竹北旗艦店 (於竹北店施作任一鍍膜，贈星巴克咖啡)
【KeePer PRO SHOP門市資訊】
三重店
電話：02-85123911
地址：新北市三重區光華路2-4號
營業時間：週一至週六 9:00~18:00
新竹店
電話：03-5325118
地址：新竹市東區中華路一段61號
營業時間：週一至週六 9:00~19:00
竹北店 (旗艦店)
地址：新竹縣竹北市文興路一段153號
營業時間：週一至週日 9:00~19:00