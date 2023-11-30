台灣家具霸主不是IKEA！內行激推日系宜得利　曝2優點：CP值超高

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原PO昨（29）在PTT發文「宜得利全台超過50間？」表示宜得利在台灣歷久不衰，甚至全台超過50間分店，好奇宜得利為何能愈開愈多間。統整網友評論發現，宜得利有2大優勢，1是部分商品為日本製、品質好，2是價格平實、CP值超高，而且幾乎各百貨公司、賣場都有櫃，購物方便。
在室內設計師眼中，IKEA和宜得利哪個更優呢？本身也是建築師的中華民國室內設計協會秘書長林彥穎先前受訪表示，他認為IKEA與宜得利的差異，只是在於生活模式的選擇。
林彥穎從歷史文化層面剖析，指出IKEA歐式家具文化，是從二戰後形成自己動手做風潮，由使用者自己組裝、搭配，得有基礎組裝能力，視為個人生活風格的延伸，適合自我創作、喜愛組裝的人。
而宜得利日系品牌，林彥穎說，也是從二戰後發展出「成套」風格，家具從物件到配色走成套搭配設計，強調「一體性」，適合想全部面面俱到的人。但他也說，只要喜歡、家裡空間又合適，兩者也可以混搭使用。
至於「耐用度」問題，林彥穎說，相對而言宜得利的家具在金屬部分，比IKEA來的多些，但這是因為工業生產方式，兩者有地區性差異而導致，組合板在北歐運用多年，認為立基點不同的產品，不適合放一起做比較。
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