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台灣家具霸主不是IKEA！內行激推日系宜得利　曝2優點：CP值超高

▲日系連鎖家具店宜得利被不少網友公認是台灣平價家具霸主，平價又耐用。（圖／NOWnews資料照）
▲日系連鎖家具店宜得利被不少網友公認是台灣平價家具霸主，平價又耐用。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣人超愛逛瑞典家居品牌IKEA，但大家眼中的平價家具霸主卻不是IKEA，而是來自日本的宜得利。一名網友在PTT發文，指出宜得利在台灣歷久不衰，全台開超過50家分店，好奇愈開愈多的原因，文章引發討論，一致認同宜得利有2大優點，CP值超高。

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IKEA與宜得利總是被放在一起比較，事實上IKEA來台較早，1994年在敦化北路開台灣一號店「敦北店」，4月熄燈後現改為IKEA小巨蛋「台北城市店」，全台計有9分店。而宜得利2007年來台，在高雄夢時代開海外首間店，至今16年，官網顯示全台門市目前有59間。

▲IKEA和宜得利經常被放在一起比較。（圖／記者徐銘穗攝）
▲IKEA和宜得利經常被放在一起比較。（圖／記者徐銘穗攝）
原PO昨（29）在PTT發文「宜得利全台超過50間？」表示宜得利在台灣歷久不衰，甚至全台超過50間分店，好奇宜得利為何能愈開愈多間。統整網友評論發現，宜得利有2大優勢，1是部分商品為日本製、品質好，2是價格平實、CP值超高，而且幾乎各百貨公司、賣場都有櫃，購物方便。

在室內設計師眼中，IKEA和宜得利哪個更優呢？本身也是建築師的中華民國室內設計協會秘書長林彥穎先前受訪表示，他認為IKEA與宜得利的差異，只是在於生活模式的選擇。

林彥穎從歷史文化層面剖析，指出IKEA歐式家具文化，是從二戰後形成自己動手做風潮，由使用者自己組裝、搭配，得有基礎組裝能力，視為個人生活風格的延伸，適合自我創作、喜愛組裝的人。

▲IKEA適合喜歡自己動手組裝的族群。（圖／IKEA提供）
▲IKEA適合喜歡自己動手組裝的族群。（圖／IKEA提供）
而宜得利日系品牌，林彥穎說，也是從二戰後發展出「成套」風格，家具從物件到配色走成套搭配設計，強調「一體性」，適合想全部面面俱到的人。但他也說，只要喜歡、家裡空間又合適，兩者也可以混搭使用。

至於「耐用度」問題，林彥穎說，相對而言宜得利的家具在金屬部分，比IKEA來的多些，但這是因為工業生產方式，兩者有地區性差異而導致，組合板在北歐運用多年，認為立基點不同的產品，不適合放一起做比較。

▲宜得利家具從物件到配色走成套搭配設計，首重一體性。（圖／宜得利提供）
▲宜得利家具從物件到配色走成套搭配設計，首重一體性。（圖／宜得利提供）
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