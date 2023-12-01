IKEA聖誕派對外帶餐開賣！限15天早鳥激省600元 12月新品全公開
隨著氣溫逐漸下降，一轉眼來到了12月，令人期待的耶誕節即將來臨，IKEA於明天12月1日推出多種期間限定派對聚餐必點美食，有「厚巧克力霜淇淋」與「帶骨熱狗」等，去年熱銷的「IKEA聖誕派對外帶餐」也回歸，12月15日前訂購限省600元。而HOLA和樂家居也推出期間限定「HOLA聖誕小樹製造所」，白色聖誕小屋打造夢幻打卡點，限時6天快閃華山1914園區與大稻埕碼頭貨櫃市集。
記者徐銘穗/綜合報導
IKEA美食小站推兩新品，有首度推出55%的「厚巧克力霜淇淋」，甜而不膩的大人味加上超佛系20元售價，是冬日的必吃甜品之一，而「帶骨熱狗」口感彈牙又多汁，銅板價只要50元。
而在瑞典餐廳紅酒風味餐點有「醬燒牛排」、「紅酒牛肉義大利麵」，還有全新推出的「藜麥雞胸沙拉」，以及聖誕節瑞典人必吃的「聖誕火腿」，裹上奶油麵包脆片的厚切帶皮豬後腿肉，搭配經典的芥末籽醬。蔬食則有「燕麥奶焗烤筆管麵」新選擇。
「IKEA 聖誕派對外帶餐」包含新品醬烤豬肋排、白醬雞肉筆管麵、大三元吉利丸、海鮮總匯沙拉、蔬菜馬鈴薯餅、維也納香腸與薯條雙拼，甜點野莓起司蛋糕或新品蘋果蛋糕二選一，搭配蘋果越橘氣泡飲。IKEA北部5家店開放線上訂購自取餐點（包含小巨蛋店、內湖店、新莊店、新店店及桃園店）。
HOLA則推出季節限定快閃店「HOLA聖誕小樹製造所」，提供各式聖誕小樹及近50種吊飾，讓你自由挑選，再由HOLA設計師為你客製化最獨一無二的聖誕小樹。而快閃店為夢幻白色聖誕小屋造型，大蝴蝶結可愛又吸睛，打造夢幻聖誕打卡熱點，12/2(六) - 12/3(日) 華山1914園區、12/9(六) - 12/10(日)及12/16(六) - 12/17(日)大稻埕碼頭貨櫃市集。
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