浴室蓮蓬頭下附「雙插座」！奇葩設計師被虧爆　加1物解觸電危機

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事實上，浴室中的插座往往設在洗手台、鏡子旁牆壁，供吹風機或電動刮鬍刀使用，以及設在馬桶坐附近牆面，供免治便座使用。如果照片中蓮蓬頭下的雙插座有供電且可正常使用，一定要小心提防「觸電危機」。居家修繕平台「找師傅」分享4招避免浴室內插座引發觸電。
1.做好乾溼分離
濕氣是導致插座漏電的關鍵，因此一間做好乾濕分離的浴室，安全度就會大幅提升，將濕氣鎖在淋浴間內，浴室其他空間保持乾燥，插座就比較不容易漏電。
2.安裝暖風機
安裝暖風機的緣由和乾濕分離相同，透過暖風機去除浴室溼氣，保持乾燥，來降低插座漏電的可能性。
3.安裝漏電斷路器
在家中總電源開關處加裝漏電斷路器，這種做法可以保護家裡所有插座的安全，它會直接偵測有沒有漏電、短路等情況，一旦發生便會自動斷電保護家人的安全。
4.加裝插座蓋
加裝插座蓋，可以避免人直接去碰觸到漏電的插座，但並不能預防插座漏電，且可防水氣不代表可以完全防水，還是不能直接用水去沖插座。
此外，台電也曾在電力粉絲團粉專中提醒，要定期檢查家中插頭及插座，是否有「灰塵髒污」、「鬆動」、「銅綠氧化」現象，若插座或插頭中的金屬因受潮而氧化，插電時電阻會變高而發熱，不僅持續耗電，也成為高溫熱源，若再加上灰塵毛髮等可燃物以及濕氣，引發「積污導電」現象，就可能導致短路走火釀災，非常危險。
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