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浴室蓮蓬頭下附「雙插座」！奇葩設計師被虧爆　加1物解觸電危機

▲網友發現浴室蓮蓬頭下方竟設有「雙插座」。（圖／路上觀察學院臉書＠Ken Light）
▲網友發現浴室蓮蓬頭下方竟設有「雙插座」。（圖／路上觀察學院臉書＠Ken Light）

記者徐銘穗/綜合報導

浴室裡的插座因溼氣重，容易漏電，也可能引發「積污導電」而短路走火釀災。不過，卻有網友發現浴室蓮蓬頭下竟附有「雙插座」，急喊「設計師給我出來！」奇葩設計被虧爆「洗澡附電療」。對此，專家建議浴室裡的插座最好加裝「插座蓋」，避免漏電危機。

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原PO在臉書「路上觀察學院」公開社團中，分享浴室蓮蓬頭下附雙插座照片引發討論，網友笑虧「洗澡附電療」，還有人留言「就這樣觸電，一直甜蜜 觸電直到爆炸」，歪樓掀一波S.H.E.金曲懷舊潮。

事實上，浴室中的插座往往設在洗手台、鏡子旁牆壁，供吹風機或電動刮鬍刀使用，以及設在馬桶坐附近牆面，供免治便座使用。如果照片中蓮蓬頭下的雙插座有供電且可正常使用，一定要小心提防「觸電危機」。居家修繕平台「找師傅」分享4招避免浴室內插座引發觸電。

1.做好乾溼分離
濕氣是導致插座漏電的關鍵，因此一間做好乾濕分離的浴室，安全度就會大幅提升，將濕氣鎖在淋浴間內，浴室其他空間保持乾燥，插座就比較不容易漏電。

▲浴室乾溼分離，可降低插座漏電的發生率。（圖／怡品提供）
▲浴室乾溼分離，可降低插座漏電的發生機率。（圖／怡品提供）
2.安裝暖風機
安裝暖風機的緣由和乾濕分離相同，透過暖風機去除浴室溼氣，保持乾燥，來降低插座漏電的可能性。

▲浴室裝換氣暖風機，可保持浴廁環境乾燥，不發霉。（圖／記者徐銘穗攝）
▲浴室裝換氣暖風機，可保持浴廁環境乾燥，不發霉。（圖／記者徐銘穗攝）
3.安裝漏電斷路器
在家中總電源開關處加裝漏電斷路器，這種做法可以保護家裡所有插座的安全，它會直接偵測有沒有漏電、短路等情況，一旦發生便會自動斷電保護家人的安全。

4.加裝插座蓋
加裝插座蓋，可以避免人直接去碰觸到漏電的插座，但並不能預防插座漏電，且可防水氣不代表可以完全防水，還是不能直接用水去沖插座。

▲加裝插座蓋避免人直接去碰觸到漏電的插座，但並不能預防插座漏電。（圖／翻攝momo購物網）
▲加裝插座蓋避免人直接去碰觸到漏電的插座，但並不能預防插座漏電。（圖／翻攝momo購物網）
此外，台電也曾在電力粉絲團粉專中提醒，要定期檢查家中插頭及插座，是否有「灰塵髒污」、「鬆動」、「銅綠氧化」現象，若插座或插頭中的金屬因受潮而氧化，插電時電阻會變高而發熱，不僅持續耗電，也成為高溫熱源，若再加上灰塵毛髮等可燃物以及濕氣，引發「積污導電」現象，就可能導致短路走火釀災，非常危險。

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