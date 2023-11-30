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Mercedes-Benz 連八年蟬聯豪華汽車品牌首位

▲Mercedes-Benz 連八年蟬聯豪華汽車品牌首位
▲Mercedes-Benz 連八年蟬聯豪華汽車品牌首位

2GameSome - 有車賞

根據美國知名品牌顧問公司 Interbrand 公佈 2023 年全球百大最有價值品牌排名，Mercedes-Benz 持續領先，連續八年蟬聯豪華汽車品牌的冠軍地位。相較2022 年品牌價值年成長 9%，估值達到 614.14 億美元，歸功於品牌不懈怠地轉型發展，並持續耕耘品牌的豪華本質。

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台灣賓士總裁金恩中 (Eun Choong Kim) 亦表示：「Mercedes-Benz今年在全球品牌價值上斬獲佳績，給予我們非常大的鼓舞與肯定！2023年，Mercedes-Benz 在台灣同樣繳出亮眼成績，尤其 AMG、Maybach、G-Class 等高階車款，於前三季度在高階豪華車款銷量年成長超過20%，在全球經濟逆風下依然受到層峰人士的青睞。台灣是個有韌性又充滿活力的市場，我們將沿襲 Mercedes-Benz 一貫造車工藝，提供給客戶豪華的科技及移動體驗。」

隨著 Mercedes-Benz 自 2021 年啟動策略調整，對三芒星的核心價值也有了新的詮釋，致力於塑造 ”Desire for Iconic Luxury”。憑藉著創造眾多指標性車款以及創新的精神，Mercedes-Benz 比以往任何時候都更加注重品牌的影響力，期待在傳承品牌經典的同時，更謹慎發展，目標在數位時代，透過打造世界上最令人嚮往的車輛和服務，來推動汽車的發展以及形塑豪華汽車的移動未來。而 Mercedes-Benz 旗下代表新世代移動典範的全新 E-Class 也將在 12 月 7 日正式在台上市，再次展示賓士全方位豪華的實力。

美國品牌顧問公司 Interbrand 自 1999 年開始蒐集以及分析世界最有價值的品牌。 Interbrand 根據三個標準對所有入選品牌進行評審，其中包含 “品牌產品或服務的財務績效” 、 “品牌在購買決策過程中的角色” 和 “品牌在確保未來企業收益方面的實力”。 Interbrand 是第一家開發通過 ISO 10668 認證的品牌評估公司，該國際標準設定評估基準，並精確為品牌分類。Interbrand 排名可在以下網站找到：http://mb4.me/BestGlobalBrands_MBTW

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AI倪珍報新聞