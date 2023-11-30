美國近4,000 家汽車經銷商呼籲美國總統拜登放緩電動車發展速度

Subaru 年終不演了，特定產品最高降十萬！

▲Subaru 年終不演了，特定產品最高降十萬！
▲Subaru 年終不演了，特定產品最高降十萬！

2GameSome - 有車賞

適逢歲末迎新之際即將到來，為回饋台灣消費者的熱情支持與愛護，SUBARU特別於12月份推出「超強利多，震撼優惠」年終最大獻禮，讓全台喜愛SUBARU的消費者都能享受到最有感的購車優惠，輕鬆入主日本原裝進口7大明星車系，親臨SUBARU展間再享更多驚喜加碼。而受到全球經濟局勢所導致的通貨膨脹，以及原物料成本持續攀升等外部因素影響，日本SUBARU原廠預計於明年初正式調整品牌旗下車款價格，正2024年生產的部份車款建議售價也預期將微幅調漲，敬請把握最終購車好時機，即刻入主SUBARU全系列優質車款正是時候！

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跨界潮旅CROSSTREK強勢推出「個性潮旅，任性有禮」購車專案，凡於12月1日至12月31日止入主CROSSTREK除了5年或12萬公里原廠保固之外，再享好禮自由選：「100萬36期高額0利率」、「升級360環景影像系統+電動尾門 (價值NT$62,000) 」的超有感購車禮遇，讓您輕鬆擁有CUV級距同級唯一對稱式全時四輪驅動的個性潮旅座駕，能夠隨時體驗多元樂活樣貌，恣意享受全新世代的駕馭風格。

本月份年終感恩超有感加碼，SUBARU祭出「超強利多，震撼優惠」，入主日本原裝進口的SUBARU 7大明星車系，皆享原廠5年12萬公里延長保固升級，再享高額0利率圓夢專案。此外，SUBARU特別針對旗下四大主力車款–全新超性能房車/家庭跑旅WRX & WRX WAGON、純電最強休旅SOLTERRA，以及豪華旗艦休旅OUTBACK持續提供超值優惠價，分別為WRX 4D 2.4 EyeSight（NT$ 162.8萬元）、WRX WAGON 2.4 EyeSight（NT$ 168.8萬元）、SOLTERRA單色 / 雙色（NT$ 179.8萬元 / 181.8萬元）、OUTBACK 2.5 i-T ES LITE / 2.5 i-T ES（NT$ 149.8萬元 / 152.8萬元），搭配揪感心的高額0利率圓夢專案，包括：WRX 4D 2.4 EyeSight及WRX WAGON 2.4 EyeSight可享150萬72期0利率、SOLTERRA和OUTBACK可享120萬60期0利率，讓您圓夢購車無負擔，隨心所欲挑選最適合自己的SUBARU絕佳座駕。SUBARU誠摯邀請廣大消費者把握本月絕佳購車時機，即刻親臨SUBARU全台展示中心賞車及預約試乘體驗，體驗心目中最喜愛的SUBARU日式精工坐駕。

車型

建議售價（萬）

優惠價（萬）

優惠促銷方案

24MY CROSSTREK 2.0 i-S EyeSight

(23年到港)

$111.8



(好禮二選一)

l 100萬36期0利率

l 免費升級360環景影像系統+電動尾門 (價值NT$62,000)

l 5年或12萬公里原廠保固

23MY FORESTER

2.0 i-L ES

$115.8



l 60萬24期0利率

l 加贈電動尾門

l 加贈360度環景影像系統

l 5年或12萬公里原廠保固

2.0 i-L ES GT Edition Lite

$122.8



2.0 i-L ES GT Edition

$127.8



2.0 i-S ES

$125.8



l 90萬40期0利率

l 加贈360度環景影像系統

l 5年或12萬公里原廠保固

2.0 i-S Black Edition

$126.8



2.0 i-S ES GT Edition

$135.8



23MY OUTBACK

2.5 i-T ES LITE

$159.8

$149.8

l 120萬60期0利率

l 5年或12萬公里原廠保固

2.5 i-T ES (可選雙色內裝)

$162.8

$152.8

23MY BRZ

2.4 MT

$162.8



l 120萬60期0利率

l 5年或12萬公里原廠保固

2.4 AT ES

$166.8



23MY WRX 4D 2.4 EyeSight

$172.8

$162.8

l 150萬72期0利率

l 5年或12萬公里原廠保固

23MY WRX WAGON 2.4 EyeSight

$178.8

$168.8

23MY SOLTERRA

單色

$189.8

$179.8

l 120萬60期0利率

l 5年或12萬公里原廠保固

雙色 (冰川白/黑車頂)

$191.8

$181.8

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