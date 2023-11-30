▲Subaru 年終不演了，特定產品最高降十萬！

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本月份年終感恩超有感加碼，SUBARU祭出「超強利多，震撼優惠」，入主日本原裝進口的SUBARU 7大明星車系，皆享原廠5年12萬公里延長保固升級，再享高額0利率圓夢專案。此外，SUBARU特別針對旗下四大主力車款–全新超性能房車/家庭跑旅WRX & WRX WAGON、純電最強休旅SOLTERRA，以及豪華旗艦休旅OUTBACK持續提供超值優惠價，分別為WRX 4D 2.4 EyeSight（NT$ 162.8萬元）、WRX WAGON 2.4 EyeSight（NT$ 168.8萬元）、SOLTERRA單色 / 雙色（NT$ 179.8萬元 / 181.8萬元）、OUTBACK 2.5 i-T ES LITE / 2.5 i-T ES（NT$ 149.8萬元 / 152.8萬元），搭配揪感心的高額0利率圓夢專案，包括：WRX 4D 2.4 EyeSight及WRX WAGON 2.4 EyeSight可享150萬72期0利率、SOLTERRA和OUTBACK可享120萬60期0利率，讓您圓夢購車無負擔，隨心所欲挑選最適合自己的SUBARU絕佳座駕。SUBARU誠摯邀請廣大消費者把握本月絕佳購車時機，即刻親臨SUBARU全台展示中心賞車及預約試乘體驗，體驗心目中最喜愛的SUBARU日式精工坐駕。
車型
建議售價（萬）
優惠價（萬）
優惠促銷方案
|24MY CROSSTREK 2.0 i-S EyeSight
(23年到港)
$111.8
–
|(好禮二選一)
l 100萬36期0利率
l 免費升級360環景影像系統+電動尾門 (價值NT$62,000)
l 5年或12萬公里原廠保固
|23MY FORESTER
|2.0 i-L ES
$115.8
–
|l 60萬24期0利率
l 加贈電動尾門
l 加贈360度環景影像系統
l 5年或12萬公里原廠保固
|2.0 i-L ES GT Edition Lite
$122.8
–
|2.0 i-L ES GT Edition
$127.8
–
|2.0 i-S ES
$125.8
–
|l 90萬40期0利率
l 加贈360度環景影像系統
l 5年或12萬公里原廠保固
|2.0 i-S Black Edition
$126.8
–
|2.0 i-S ES GT Edition
$135.8
–
|23MY OUTBACK
|2.5 i-T ES LITE
$159.8
$149.8
|l 120萬60期0利率
l 5年或12萬公里原廠保固
|2.5 i-T ES (可選雙色內裝)
$162.8
$152.8
|23MY BRZ
|2.4 MT
$162.8
–
|l 120萬60期0利率
l 5年或12萬公里原廠保固
|2.4 AT ES
$166.8
–
|23MY WRX 4D 2.4 EyeSight
$172.8
$162.8
|l 150萬72期0利率
l 5年或12萬公里原廠保固
|23MY WRX WAGON 2.4 EyeSight
$178.8
$168.8
|23MY SOLTERRA
|單色
$189.8
$179.8
|l 120萬60期0利率
l 5年或12萬公里原廠保固
|雙色 (冰川白/黑車頂)
$191.8
$181.8