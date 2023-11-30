CMC 車泊同樂會 攜手營火部落、老婆大人現身開講
因應車泊、露營風氣越發興盛，中華汽車曾於2022年舉辦「菱利車泊‧全台開露」露營車講座，開箱中華菱利露營車，引起車友討論與好評。2023年以簡單好上手為主題，再度規劃「車泊同樂會‧全台開露」講座，邀請Youtuber營火部落、野餐車泊達人璐露野生活Luluyelife等達人現場分享冬日車宿心法、低預算改裝露營車秘訣，讓車泊新手、或有興趣卻還未嘗試車泊露營的消費者能夠輕鬆加入車泊同樂會。
2GameSome - 有車賞
中華菱利A180始終滿足消費者的多元需求，不僅是頭家們做生意的最佳好夥伴，也是假日車泊和露營的最佳選擇。本次講座除了展示中華菱利A180之外，也有充滿話題度的新世代ZINGER一同參與，為服務廣大車泊露友，貼心推出可快速變身廚房與雙人床的ZINGER專屬露營套件，凡入主新世代ZINGER即享5.6萬優惠價，讓好野人生，完美一”部”到位。
「菱利車泊‧全台開露」活動將於2023/12/09-2024/01/07於中華三菱北中南據點展開，共舉辦12場講座分享，依不同場次邀請到人氣Youtuber營火部落、老婆大人、張揚夫婦、野餐車泊達人璐露野生活、露營車出租商日日好露營車GOODGOODVAN經驗分享。「菱利車泊‧全台開露」報名自即日起至12月20日止，加入中華三菱LINE官方帳號即可報名講座活動，各場次名額有限，參加活動還能領取精美好禮！報名連結：https://pse.is/5dudbk