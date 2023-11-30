▲Honda 24 年式 CBR500R 改款登場，正式售價 29.9 萬起！

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全新2024年式CBR500R於即日起開始預接訂單正式售價為29.9萬元，車色分別為 : GP紅、消光黑，預計於2024年第一季到港，於2023年12月2號、3號南臺科大汽機車大展首次亮相，隨後展開全台巡迴展示活動，2月底前完成訂車，還有機會獲得限量賽道體驗券。
2024年式CBR500R以全新的外觀設計語彙登場，運動化的車頭造型以及車身彩繪致敬CBR系列旗艦FIREBLADE DNA，展現更具侵略性的熱血外觀，不僅提供卓越的空氣力學且提升高速騎乘的穩定性，同時也突顯了其運動血統。除此之外，科技配備同時全面升級，五吋TFT全彩儀表板，清晰呈現各項車款資訊，搭配左側把手全新設計的四向可選開關，能夠更加直覺操作各項功能之外，結合Honda Road Sync透過藍芽耳機連接車輛及手機，讓騎士能夠輕鬆使用諸如導航及接聽電話等功能，並以易於閱讀的方式顯示在儀表上，降低查看和觸控手機螢幕的頻率，以提升使用便利性。全車搭配LED燈具，新設計的頭燈提供更廣的照明範圍，以提高夜間騎乘時的可見度，直立式的尾燈造型更具運動感之外，獨立的煞車燈也能夠提高作動時的能見度。為了讓騎士在各種騎乘情境下皆能感受到操控的樂趣，配備Honda可選扭矩控制系統(HSTC)，為騎士提供個性化的騎乘體驗。
2024年式CBR500R搭載471c.c排氣量直列雙缸引擎，在中低轉速域輸出豐沛的扭力，在城市街道及蜿蜒的山路實現高度靈活性，在高轉速域線性的加速能力提供卓越的性能表現，搭配滑動式離合器減輕手部操控離合器的負擔，同時降低快速降檔後輪滑動的風險，SHOWA 41mm倒立式前叉提供絕佳的操控性，緊湊的車身結構以及更加輕量化的車重，搭配略微前傾的騎乘姿勢，呼應CBR系列的運動精神，同時讓騎士恣意操作，從容應對不斷變化的路線及自由選擇行駛路線，滿足每個躍動的靈魂。
全新2024年式CBR500R於即日起開始預接訂單正式售價為29.9萬元，車色分別為 : GP紅、消光黑，預計於2024年第一季到港，於2023年12月2號、3號南臺科大汽機車大展首次亮相，隨後展開全台巡迴展示活動，2月底前完成訂車，還有機會獲得限量賽道體驗券。