TAIL 特爾電力全台 46 站為 Volvo 車主旅程做後盾
積極向 2030 年純電化目標邁進，VOLVO 國際富豪汽車亦持續在台構築「純電生活圈」布電計畫，不只在全台各大展示中心設置充電設備外，今日更宣布攜手 TAIL 特爾電力，以其全台共 46 站充電據點，一同為 VOLVO 廣大車主的純電生活圈便利性努力。VOLVO 電動車主僅需下載 TAIL 特爾電力並註冊會員，即可享有 8 折充電優惠(每度電/7.9元)，為每一次出行創造更美好便捷的電車生活。
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VOLVO 國際富豪汽車為在台灣打造純電生活圈，自導入 PHEV 車款後即布建充電體系、更在純電車款登台後建置全台展間 DC 供電網絡，迄今全台經銷據點已有 14 座 200kW DC 與 2 座 350kW DC雙槍快速充電站以及高達 130 座以上的 AC 交流充電設施，是國內豪華車市展間布電最為積極的汽車品牌。此外，國際富豪汽車亦先後與 iCharging 中興電工、 Noodoe 拓連科技、 EVALUE 華城電能、EVOASIS 源點科技、 NHΩA 台泥儲能、YES 裕電俥電、BEGIN 台灣碳資產、U-POWER 旭電馳科研與 LINBROS 立鉑國際等 9 家充電服務業者合作，亦是坐擁全台最多充電服務夥伴的豪華汽車品牌。
此次聯手 TAIL 特爾電力，亦將借重其全台多達 46 座充電據點豐富 VOLVO 車主的充電地圖，加上註冊會員即可享有充電 8 折優惠，對於車主充電便利性與經濟性更是雙重保障，歡迎舊雨新知多加利用，與 VOLVO 偕行邁向碳中和的偉大願景。