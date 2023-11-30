台灣福斯汽車啟動年終健檢 21 項免費安全檢查平安過年
2023 年即將邁向尾聲，回顧今年的精采片段時，也別忘了帶著愛車回廠保養，照顧您的最佳夥伴，為美好的一年劃下完美句點，整裝抖擻踏入新的開始，台灣福斯汽車現暖心推出年終健檢，自12月1日起至明年1月31日止，提供三大免費服務：O3臭氧除菌、除臭服務、車輛外觀清潔服務與21項車輛安全檢查。「福斯人禮遇計畫」會員可透過My Volkswagen App「預約保養維修服務」回廠保養，獨享多項特別折扣，米其林、普利司通雙品牌輪胎買三送一、原廠零件最低8折、自費鈑噴零件最低65折、以及指定原廠精品／配件7折，包含Volkswagen動態輪圈蓋優惠價NT$3,479、GTI動態輪圈蓋優惠價NT$3,718、GTI系列和R系列精品、車頂行李架和行李箱，還有原廠雨刷片組買一送一，現在至 Volkswagen 授權經銷商回廠進行維修保養服務或賞車，可享用福斯專屬風味爆米花，歡迎即刻造訪服務中心，讓台灣福斯汽車陪伴車主們除舊布新，與煥然一新的愛車一起迎接嶄新的一年。
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台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「台灣福斯汽車自始至終，矢志成為車主最佳後盾，與車主們一同走過歲末年初，隨時守護行車安全，確保舒適的冬日出遊體驗。」自12月1日起至明年1月31日止，展開為期兩個月的年終健檢，給予車主三大免費貼心服務，包括O3臭氧除菌、除臭服務、車輛外觀清潔服務與21項車輛安全檢查，不僅能讓愛車在寒冷冬季行進順暢無虞，更可放心在年末與好友家人相聚，共度溫暖旅行，享受歡聚時刻。
除了愛車照護外，台灣福斯汽車針對「福斯人禮遇計畫」會員再祭出各式回饋，下載My Volkswagen App完成車主資料註冊及綁定車輛，即可成為「福斯人禮遇計畫」會員，現在安裝並且完成註冊，還可得50點 LINE Points，會員只要在My Volkswagen App點選「預約保養維修服務」，便可預約保養，敬邀消費者加入會員，樂享專屬方案與尊榮服務。
「福斯人禮遇計畫」會員年末迎好禮，凡至 Volkswagen 授權經銷商回廠維修保養或賞車，即可品嘗福斯專屬風味爆米花、享精選雙品牌米其林及普利司通輪胎買三送一特惠*、原廠零件最低8折**、自費鈑噴零件7折，若先於My Volkswagen App完成鈑噴估價，最低可享至65折、選購指定原廠精品／配件皆有7折折扣***，Volkswagen動態輪圈蓋折後優惠價NT$3,479、GTI動態輪圈蓋折後僅需NT$3,718，精品包括GTI系列和R系列商品：Volkswagen不鏽鋼保溫杯、Volkswagen藍色保溫瓶、GTI 馬克杯、GTI 黑色保溫瓶、R黑色防水後背包和R Logo 黑色男／女士運動外套等，配件如車頂行李架和行李箱；此外，購買原廠雨刷片組，可得買一送一優惠（限量1,000組，售完為止）*，台灣福斯汽車邀請車主換上新的配件，妝點您的愛車，並且選購原廠精品，打造全方位Volkswagen品味生活。