特企／台中14期　北歐森活2-3房　豪宅區的輕奢風潮

「青園NEO ONE」在籌備期便受到眾多自住需求民眾關注，不只因重劃區後勢看漲，熱門學區、生活機能及便利交通更是本案的重點。除有崇德、中清兩條商圈動脈連結漢神洲際百貨、台中巨蛋，日常生活與書香氣息更是俯拾皆是，只要出門就是12年學區環繞，散步就到四張犁國中小、馬禮遜美國學校和台中市立圖書館總館，轉身就到四張犁商圈；車程僅需3分鐘就到衛道高級中學、崇德路商圈、5分鐘到中清路與74快速道路、7分鐘則可以接到國道1號、中央公園、水湳經貿。結合名校、學區、商圈、公園、未來性的地段優勢，讓「青園NEO ONE」成為十四期眾多推案之中最受矚目的新案之一。
此次青園建設跨國請來經歷豐富的Plus Square Design操刀設計，外牆上採用聚落型錯層陽台及斜面外觀牆體，讓白色雙塔築體結合自然光影，依時間、時節與光影之間作畫，打造出不同的建築語彙；除了建築外觀，生活上則結合十四期高綠覆、低建蔽率的特性，在社區內以綠意拉開生活尺度，打造私人造景花園將隱私感拉滿。
輕奢生活的精準定位，讓日前預告出來之時，潛銷不久便累積到兩百多組客人預約賞屋，現在則已開放預售，坪數分別為24、28、35坪，相信在豪宅區十四期之上，又將開創另一種輕奢風潮。
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