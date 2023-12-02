今日我最嫩／藍營助理世代出頭！他32歲就當上議員 3連霸常勝軍
41歲的徐弘庭已經連任三屆議員，是選舉常勝軍，也是國民黨內的青壯派代表之一。徐弘庭大砲型性格，時常對國民黨提出建言，也直接用行動力挽狂瀾，上一屆國民黨不分區立委名單爭議不斷，徐弘庭與許多年輕民代直衝國民黨要求時任黨主席吳敦義請辭、2020年國民黨敗選後徐弘庭也直接請辭中常委響應黨內改革聲浪，這一次更是喊出世代交替希望代替賴士葆挑戰文山區立委，可惜最後因為選制關係並未參選到底。
記者余祥／台北報導
徐弘庭曾任立法委員周守訓助理，算是國民黨內少數助理參政成為民代的「助理世代」，2008年連勝文出任悠遊卡公司董事長時，徐弘庭被聘為特助，是連勝文重要幕僚，此後徐弘庭就被稱為連系。
2014年徐弘庭投入台北市第六選區議員初選就勝出，並獲得提名，最後也順利當選，當時才32歲，是國民黨年輕議員之一，而後徐弘庭又一路連任兩屆，是國民黨內重要到青壯派民代，今年也被國民黨主席朱立倫列為不分區立委第19名。
今年徐弘庭原本響應黨內世代交替浪潮，希望挑戰同黨立委賴士葆，但後來因為立委初選規則改為3成黨員投票、7成全民調，徐弘庭抗議初選不公，憤而退選。相信再經歷四年的洗禮，下次再挑戰參選立委，應備受選民期待。