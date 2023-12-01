《聽雪樓》秦俊傑酷夏拍古裝戲 卸下頭套一聞「懷疑人生」
由《滿城盡帶黃金甲》秦俊傑、《琉璃》袁冰妍主演的武俠古裝劇《聽雪樓》，因劇情所需有多場武打戲，然而對他們而言，這些都算小事，兩人異口同聲表示，拍戲期間最大的挑戰是天氣實在太熱了，尤其是頭套的味道，讓秦俊傑一聞馬上「懷疑人生」。
記者羅凌筠／綜合報導
由於秦俊傑飾演舊疾難癒的武林高手，因為身子弱所以常披著禦寒衣物，夏天拍戲穿那身服裝對他來說都還好，最可怕的是頭套，「因為頭套是密封的，一封封十幾個小時，我們在收工的時候，頭套一摘下來，都有水直接從頭上往臉下流，然後那一股悶了一天的味，會讓你懷疑人生。」
袁冰妍飾演的「舒靖容」先失去母親，隨後又有父親、師父、師兄為保護她而犧牲，與秦俊傑也因彼此坎坷的命運而難以坦然向對方表達情意，對身旁的人也保持戒心。袁冰妍在受訪時表示，自己與劇中角色性格是有差距的，平常不會讓人感覺特別冷或狠，若遇到不開心的事，會選擇向身邊親近的人訴說排解。
《聽雪樓》劇情描述荼毒衆生的拜月教禍害江湖，武林高手白帝、雪谷、血魔攜手聽雪樓的樓主蕭逝水與之對戰。白帝養女舒靖容（袁冰妍飾）也聯合聽雪樓繼承人蕭憶情（秦俊傑飾），力抗拜月教繼任教主明河（袁澧林飾），以護百姓平安，3日起每周日晚間10點於八大第1台播出。
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