▲Hyundai 年累計銷售破兩萬台 躍非豪華品牌前三大

國內汽車市場11月銷售成績出爐，總市場銷售力道強勁，今年以來銷售屢創新高的HYUNDAI汽車成長力道依然強勁，在國產最新渦輪油電休旅Tucson L Turbo Hybrid及廣受家庭客群喜愛的CUSTIN頂級LMPV等主力車款持續熱銷下，不僅訂單暢旺，品牌1~11月銷售總台數累計已達20,768台，年增成長48.3%，成長大幅領先眾多國產品牌，自7月正式躍居非豪華汽車品牌前四大後，再度躍升非豪華汽車品牌前三大。
我是廣告 請繼續往下閱讀
HYUNDAI汽車2023年銷售持續大幅成長，國產主力車款深受市場歡迎，包含今年全新上市的Tucson L Turbo Hybrid渦輪油電車款訂單供不應求，近期已獲HYUNDAI原廠支援解除晶片供應問題，穩定提升每月交車台數，加上廣受家庭客群喜愛的CUSTIN頂級正七人座MPV，自上市以來持續熱銷，更獲得車主口碑一致好評，皆展現HYUNDAI汽車優異的產品實力與深獲市場肯定。而連續兩年獲得年度世界風雲車的IONIQ 5與IONIQ 6，在獲得原廠配額奧援增加下，已有更多車主入主以未來為概念設計的純電車款，親身體驗IONIQ 5未來純電SUV與IONIQ 6純電跑車與眾不同的駕乘魅力。
HYUNDAI汽車銷售持續成長，為禮遇更多喜愛品牌的消費者，在歲末開新車過佳節，特別限時呈獻多重豪禮，來店試乘即可參加最新iPhone 15 Pro Max 1TB(市值$58,900元)抽獎活動，入主乘用車系指定車型再享高額分期零利率或高額購車金、前行車紀錄器、FSK隔熱紙等多重豪禮。本月入主IONIQ 5、IONIQ 6電動車，限時車價優惠10萬元、限額加贈配備及交車禮，優惠總值最高17萬元註2。即日起，來店試乘活動與購車優惠資訊，請洽全國 HYUNDAI展示中心。