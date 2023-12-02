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Hyundai 年累計銷售破兩萬台 躍非豪華品牌前三大

▲Hyundai 年累計銷售破兩萬台 躍非豪華品牌前三大
▲Hyundai 年累計銷售破兩萬台 躍非豪華品牌前三大

2GameSome - 有車賞

國內汽車市場11月銷售成績出爐，總市場銷售力道強勁，今年以來銷售屢創新高的HYUNDAI汽車成長力道依然強勁，在國產最新渦輪油電休旅Tucson L Turbo Hybrid及廣受家庭客群喜愛的CUSTIN頂級LMPV等主力車款持續熱銷下，不僅訂單暢旺，品牌1~11月銷售總台數累計已達20,768台，年增成長48.3%，成長大幅領先眾多國產品牌，自7月正式躍居非豪華汽車品牌前四大後，再度躍升非豪華汽車品牌前三大。

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HYUNDAI汽車2023年銷售持續大幅成長，國產主力車款深受市場歡迎，包含今年全新上市的Tucson L Turbo Hybrid渦輪油電車款訂單供不應求，近期已獲HYUNDAI原廠支援解除晶片供應問題，穩定提升每月交車台數，加上廣受家庭客群喜愛的CUSTIN頂級正七人座MPV，自上市以來持續熱銷，更獲得車主口碑一致好評，皆展現HYUNDAI汽車優異的產品實力與深獲市場肯定。而連續兩年獲得年度世界風雲車的IONIQ 5與IONIQ 6，在獲得原廠配額奧援增加下，已有更多車主入主以未來為概念設計的純電車款，親身體驗IONIQ 5未來純電SUV與IONIQ 6純電跑車與眾不同的駕乘魅力。    

此外，品牌另一項持續高成長主要關鍵即為精準商用車經營，從以高端商務客群為首的STARIA、成為中小企業頭家事業好夥伴的Porter柴油小霸王，到即將於12月13日上市加入5噸重車級商車陣容的全新QT500，都將一同拓展HYUNDAI汽車在台的銷售版圖與推升更高的銷售目標，滿足各消費族群更多元的用車需求。

年度監理所領牌數字累計註1

 

 

NO

廠    牌

2023年1-11月

2022年1-11月

年度成長率

1

TOYOTA

119,833台

116,782台

+2.6%

2

LEXUS

28,247台

17,628台

+60.2%

3

HONDA

26,877台

24,918台

+7.9%

4

BENZ

22,813台

21,731台

+5.0%

5

HYUNDAI

20,768台

14,008台

+48.3%

6

NISSAN

20,559台

21,676台

-5.2%

7

FORD

20,070台

22,080台

-9.1%

HYUNDAI汽車銷售持續成長，為禮遇更多喜愛品牌的消費者，在歲末開新車過佳節，特別限時呈獻多重豪禮，來店試乘即可參加最新iPhone 15 Pro Max 1TB(市值$58,900元)抽獎活動，入主乘用車系指定車型再享高額分期零利率或高額購車金、前行車紀錄器、FSK隔熱紙等多重豪禮。本月入主IONIQ 5、IONIQ 6電動車，限時車價優惠10萬元、限額加贈配備及交車禮，優惠總值最高17萬元註2。即日起，來店試乘活動與購車優惠資訊，請洽全國 HYUNDAI展示中心。

 

車款

優惠內容

國產

乘用車

VENUE

  • 最高$23,000購車金或高額0利率
  • 贈前行車紀錄器+FSK隔熱紙
  • 優惠升級精選配件

Tucson L

Turbo Hybrid

Ø 最高$30,000購車金或高額0利率

Ø 贈前行車紀錄器+FSK隔熱紙

CUSTIN

Ø 最高$30,000購車金或高額0利率

Ø 贈前行車紀錄器+FSK隔熱紙

電動車

IONIQ 5

IONIQ 6

  • 年終最大限時豪禮：享車價$100,000元優惠
  • 限額加贈：FSK隔熱紙、前後行車紀錄器
  • 交車禮：第四~五年全車延長保固及V2L外接供電轉接器(價值$56,000元)

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