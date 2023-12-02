▲Opel 春節返鄉健檢開跑、攜利達租車推租 Astra 抽折扣券

我是廣告 請繼續往下閱讀
MOKKA 車型
建議售價
本月優惠價
本月購車加碼
|MOKKA ELEGANCE
$ 112.9萬
$ 102.9萬
100萬60期0利率
黑色限定: 零頭款60期0利率
或是3年3萬公里保養
|MOKKA ELECTRIC ELEGANCE
$ 139.9萬
-
138萬69期0利率
加贈第四年(3+1)不限里程延長保固
(價值14,500元)
GRANDLAND 車型
建議售價
本月優惠價
本月購車加碼
|BUSINESS ELEGANCE MODERN +菁英版
$ 143.9萬
$ 127.9萬
126萬63期0利率
黑色限定:零頭款63期0利率
|BUSINESS ELEGANCE PREMIUM 旗艦版
$ 148.9萬
$ 139.9萬
138萬69期0利率
黑色限定:零頭款69期0利率
ASTRA 車型
上市優惠價
本月優惠價
本月購車加碼
|GS 潮流版
$ 123.9萬
$ 119.9萬
118萬60期0利率
黑色限定: 零頭款60期0利率
|GS 輕奢版
$ 125萬
-
124萬60期0利率
黑色限定: 零頭款60期0利率
及2年2萬公里保養
|GS PREMIUM旗艦版
$ 129.9萬
-
128萬64期0利率
黑色限定: 零頭款64期0利率
2023歲末將至，OPEL台灣總代理 歐吉汽車致力守護全方位的行車安全，讓車主喜迎新春暢快出遊。於2023年12月15日至2024年2月7日止展開春節返鄉健檢服務，預約回廠即享5大系統25項免費車輛健檢服務，且活動期間凡車主鈑噴消費滿5,000元，就有機會參與OPEL春節返鄉健檢抽獎活動，獲得價值 11,000元的「Opel x Adidas 全球限量聯名鞋」。誠摯邀請車主預約回廠進行愛車健檢，OPEL將以最專業、用心的服務，讓每一位車主享受安心愉悅的精彩旅程。此外，台灣總代理 歐吉汽車也特別於活動期間加碼推出原廠精品全面9折優惠，包括汽車模型、服飾、太陽眼鏡、足球、玩具、咖啡杯等等，數量有限，售完即止，敬邀OPEL車主及車迷朋友們於活動期間親臨展間選購。
12月即將邁入一年的尾聲，隨著跨年及農曆春節假期將至，這段期間更是國人在台旅遊的旺季。利達租車也已正式開放早鳥預約，並提供多重優惠等您親身體驗OPEL新世代德國車款，且租賃任一車款皆為一年內新車，讓您假期出遊安心有保障，數量有限，敬請把握。
利達租車並於即日起新增租賃車型GRANDLAND BUSINESS ELEGANCE MODERN + 菁英版和GRANDLAND BUSINESS ELEGANCE PREMIUM旗艦版、ASTRA ELEGANCE都會版以及Mokka Electric 電動車。車迷朋友們可以根據自己的預算和用車需求，選擇最合適的車型方案，暢快無負擔的享受OPEL新世代德國車款魅力。與此同時，利達租車特別推出訂閱試年租農曆年前優惠專案，即日起至2024年2月7日止；凡租賃GRANDLAND菁英版或GRANDLAND旗艦版滿12個月則可享有月租金$18,000元起優惠價；針對日租方案推出租賃指定車型享有租金再打95折的優惠。
此外，利達租車服務再升級，只要指定租賃方案，即可享有免費來回接送服務，除了台中、台南、高雄高鐵站及松山、桃園、清泉崗和小港等四大機場，即日起再加入桃園機場捷運A2三重站及A3新北產業園區站，讓您輕鬆取車無煩惱。欲了解更多OPEL車款租賃價格及優惠活動相關資訊，請洽利達租車官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/lidarent及官方網站：www.lidarent.com.tw。