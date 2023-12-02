特斯拉Cybertruck電動皮卡來了！3規格一次釋出　基本款200萬有找

Opel 春節返鄉健檢開跑、攜利達租車推租 Astra 抽折扣券

▲Opel 春節返鄉健檢開跑、攜利達租車推租 Astra 抽折扣券
▲Opel 春節返鄉健檢開跑、攜利達租車推租 Astra 抽折扣券

2GameSome - 有車賞

隨著2023年進入尾聲，為回饋喜愛OPEL的車迷朋友們，OPEL台灣總代理 歐吉汽車特別推出年終感恩優惠價，即日起至2023年12月31日止，全車系享超低頭期款、高額0利率；限定車色之指定車款最高可享零頭款、高額0利率及免費保養。敬邀喜愛OPEL的車迷朋友們親臨展示中心及品牌體驗館，感受新世代德國跨界潮旅MOKKA、純正德國SUV GRANDLAND亦或是新世代德製潮流掀背ASTRA的獨特魅力。

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MOKKA 車型

建議售價

本月優惠價

本月購車加碼

MOKKA ELEGANCE

$  112.9萬

$  102.9萬

100萬60期0利率

黑色限定: 零頭款60期0利率

或是3年3萬公里保養

MOKKA ELECTRIC ELEGANCE

$  139.9萬

-

138萬69期0利率

加贈第四年(3+1)不限里程延長保固

(價值14,500元)


GRANDLAND 車型

建議售價

本月優惠價

本月購車加碼

BUSINESS ELEGANCE MODERN +菁英版

$  143.9萬

$  127.9萬

126萬63期0利率

黑色限定:零頭款63期0利率

BUSINESS ELEGANCE PREMIUM 旗艦版

$  148.9萬

$  139.9萬

138萬69期0利率

黑色限定:零頭款69期0利率


ASTRA 車型

上市優惠價

本月優惠價

本月購車加碼

GS 潮流版

$  123.9萬

$  119.9萬

118萬60期0利率

黑色限定: 零頭款60期0利率

GS 輕奢版

$  125萬

-

124萬60期0利率

黑色限定: 零頭款60期0利率

及2年2萬公里保養

GS PREMIUM旗艦版

$  129.9萬

-

128萬64期0利率

黑色限定: 零頭款64期0利率

OPEL台灣總代理 歐吉汽車攜手利達租車推出ASTRA試乘活動，即日起至2024年2月7日止，凡於OPEL 旗艦展示暨服務中心或品牌體驗館完成ASTRA體驗試駕，就有機會獲得利達租車ASTRA都會版折扣券，每週抽出10名，隨機抽出獎品：利達租車ASTRA都會版八折、七折、五折租金折扣券、以及ASTRA都會版一日租車0元體驗券，敬邀所有喜愛OPEL的車迷朋友們親臨現場體驗試乘，欲了解更多OPEL展示中心、品牌體驗館及活動相關資訊，請洽OPEL Taiwan FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/opelTaiwan和OPEL官方網站：https://www.opel.tw，或致電試駕預約專線：0800-828-880，將由客服人員安排專屬試駕時段。

2023歲末將至，OPEL台灣總代理 歐吉汽車致力守護全方位的行車安全，讓車主喜迎新春暢快出遊。於2023年12月15日至2024年2月7日止展開春節返鄉健檢服務，預約回廠即享5大系統25項免費車輛健檢服務，且活動期間凡車主鈑噴消費滿5,000元，就有機會參與OPEL春節返鄉健檢抽獎活動，獲得價值 11,000元的「Opel x Adidas 全球限量聯名鞋」。誠摯邀請車主預約回廠進行愛車健檢，OPEL將以最專業、用心的服務，讓每一位車主享受安心愉悅的精彩旅程。此外，台灣總代理 歐吉汽車也特別於活動期間加碼推出原廠精品全面9折優惠，包括汽車模型、服飾、太陽眼鏡、足球、玩具、咖啡杯等等，數量有限，售完即止，敬邀OPEL車主及車迷朋友們於活動期間親臨展間選購。


12月即將邁入一年的尾聲，隨著跨年及農曆春節假期將至，這段期間更是國人在台旅遊的旺季。利達租車也已正式開放早鳥預約，並提供多重優惠等您親身體驗OPEL新世代德國車款，且租賃任一車款皆為一年內新車，讓您假期出遊安心有保障，數量有限，敬請把握。

利達租車並於即日起新增租賃車型GRANDLAND BUSINESS ELEGANCE MODERN + 菁英版和GRANDLAND BUSINESS ELEGANCE PREMIUM旗艦版、ASTRA ELEGANCE都會版以及Mokka Electric 電動車。車迷朋友們可以根據自己的預算和用車需求，選擇最合適的車型方案，暢快無負擔的享受OPEL新世代德國車款魅力。與此同時，利達租車特別推出訂閱試年租農曆年前優惠專案，即日起至2024年2月7日止；凡租賃GRANDLAND菁英版或GRANDLAND旗艦版滿12個月則可享有月租金$18,000元起優惠價；針對日租方案推出租賃指定車型享有租金再打95折的優惠。

此外，利達租車服務再升級，只要指定租賃方案，即可享有免費來回接送服務，除了台中、台南、高雄高鐵站及松山、桃園、清泉崗和小港等四大機場，即日起再加入桃園機場捷運A2三重站及A3新北產業園區站，讓您輕鬆取車無煩惱。欲了解更多OPEL車款租賃價格及優惠活動相關資訊，請洽利達租車官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/lidarent及官方網站：www.lidarent.com.tw

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