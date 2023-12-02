MINI CARE 推歲末健診活動 八大項免費檢查
MINI台灣總代理汎德將舉辦「MINI Care歲末健診活動」，確保在每一次啟動熱血引擎之前，您的MINI都能保持最佳狀態，提供您樂趣如初的Go-Kart般操駕體驗，盡情隨心享受冬日探索旅程！
2GameSome - 有車賞
2023/12/01至2023/12/31止，MINI總代理汎德於全台服務中心舉辦「MINI Care歲末健診活動」，使用符合德國原廠認證標準的車輛檢修設備，並採用與原廠一致的車輛檢測流程，以確保每一個車輛細節都受到嚴格把關，與車主一同攜手，悉心呵護您的愛車，全心守護車主及乘客的安全。活動期間，MINI車主預約回廠即可免費享受空調系統、冷卻系統、底盤系統及電瓶等八大項車輛檢查服務；原廠空調、冷卻、底盤系統及雨刷片組零件更享有75折的特惠。此外，MINI LIFESTYLE COLLECTION也精心挑選MINI聖誕選品，讓您的歲末充滿MINI的氛圍！
歡迎MINI車主利用MINI線上預約保養系統或致電全台MINI服務中心，提前預約回廠健診，節省您寶貴的時間，為愛車進行周詳檢測，確保MINI處於最佳行車狀態。「MINI Care歲末健診活動」不僅守護您的愛車，更守護您和家人每一趟精彩之旅！