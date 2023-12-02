▲Nissan 慶品牌 90 週年 限時推出「家值美滿」購車優惠專案

我是廣告 請繼續往下閱讀
為歡慶NISSAN品牌90週年，裕隆日產精心規劃「NISSAN家值美滿」超值購車優惠，回饋長期以來不斷支持NISSAN的廣大消費者，自12月1日起至12月29日止，入主NISSAN KICKS及ALL NEW SENTRA，即可享有5大幸福優惠：優惠一「首年丙式車體險升級乙式」，享有升級乙式車體險保費補助最高1.4萬元之優惠；優惠二「3萬元配件金」；優惠三「五夠美保修護照」，內容包含機油抵用券、前檔玻璃耐久鍍膜、鈑噴折價券、代步車租金折價券；優惠四「68無限延長保固」，提供6大系統8年無限里程延長保固；優惠五「頭款3萬開回家」或「70萬分期0利率」優惠貸款專案，NISSAN貼心滿足消費者購車過程前、中、後的所有需求，帶給車主與家庭成員全方位幸福與美滿。
NISSAN KICKS 以「外型、安全、便利、動力」四大升級產品力特點，贏得廣大消費者喜愛和支持，「#再給世界一腳」年輕活潑的車型個性，更符合廣大車主不受侷限的生活態度，除擁有亮眼動感的外型設計，更搭載NIM智行科技配備與靈巧動力表現，標配ICC智慧型全速域定速控制系統、AVM 360度環景影像監控系統及同級唯一PFCW超視距追撞警示系統等(註3)，並透過全新1.6G高效能引擎，給予充足動力表現及亮眼油耗，提供全方位的行車安全守護及便利，創造安心的駕馭體驗。
NISSAN KICKS熱銷好評回饋，為感謝消費者對於NISSAN KICKS的熱愛與肯定，全新24年式限時入主舊換新價74.9萬元起(註4)，享有專屬1.6萬元購車金，若獲得政府補助貨物稅減免5萬元，即可以舊換新價74.9萬元起輕鬆入主，一同體驗NISSAN KICKS的獨特魅力。
NISSAN ALL NEW SENTRA省油環保、全面安全及帥氣顏值等產品優勢廣受車主好評，更搭配車款代言人柔道國手楊勇緯冠軍形象，完美詮釋SENTRA「王者之風」。與同級車相較，ALL NEW SENTRA以17.7 km/L 最佳油耗表現榮登「省油之王」(註5)，並搭載NISSAN INTELLIGENT MOBILITY (NIM) 39項完整主被動行車安全科技，為同級車唯一擁有 PFCW 超視距車輛追撞警示系統及 EMPA 油門誤踩緊急輔助系統的「安全之王」(註6)，更具備1.254豪華房車寬高比，打造兼具跑格與豪華氣度的「顏值之王」(註 7)。
今年適逢NISSAN品牌90週年，裕隆日產特別自日本原裝引進「NISSAN 90th ANNIVERSARY BE@RBRICK限量聯名公仔」，凡自12月1日起，於NISSAN官網或官方LINE帳號登記預約並完成試乘活動者，即可參加NISSAN 90th ANNIVERSARY BE@RBRICK限量聯名公仔抽獎活動，參與NISSAN榮耀時刻。裕隆日產誠摯邀請消費者親臨全國展示中心，體驗NISSAN優質產品與貼心服務，入主幸福有車生活。詳情請參閱NISSAN官網http://www.nissan.com.tw/。