入主 Toyota Town Ace 貨卡 送 dyson 三合一涼暖清淨機，再享 40 萬 0 利率優惠
2023年即將邁入尾聲，TOYOTA為感謝廣大車主對TOWN ACE的支持，12月針對TOWN ACE貨卡也加碼推出前所未有大禮 – 買車就送「dyson三合一涼暖空氣清淨機」及再享「40萬0利率」等限時優惠。邀請大家一起加入TOWN ACE的頭家行列，讓TOWN ACE貨卡做您最佳的生意好夥伴，一齊好運旺旺迎新年！
2GameSome - 有車賞
TOWN ACE貨卡以優越的載重能力、寬敞的空間、高效的燃油效率，以及全面的安全配備，協助各行各業的頭家打拚事業，累積販賣量已經超越2萬台！本車的最大載重量為960公斤註1，超強載貨力及TOYOTA高品質，絕對是老闆們工作上的得力助手。同時，平均油耗15.2km/L註2的亮眼表現，完美展現開源節流的最佳典範。此外，TOWN ACE全車型標配雙SRS氣囊註3，頂規車更搭載TSS(TOYOTA Safety Sense) 註4主動安全防護系統，更是讓車主無後顧之憂，全心全力拚事業。
12月起，凡購買TOWN ACE貨卡車型之消費者，除汰舊換新優惠價46.5萬起註5，再送dyson三合一涼暖清淨機註6，以及限時40萬高額零利率優惠註7。除了TOWN ACE貨卡外，TOYOTA針對不同車款也有多樣的優惠資訊，喜愛TOYOTA的消費者，可直接洽詢全台TOYOTA經銷商據點，詢問優惠相關資訊，亦可上TOYOTA官方網站查詢。