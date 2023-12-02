關智斌出意外！瓦斯漏氣一點火「臉、手二級燒傷」 傷照曝光
42歲的香港男星關智斌以男團Boy'z成員出道，有著帥氣混血外表的他，人氣頗高，之後退團以演員身分闖蕩演藝圈，拍攝過許多電影、電視劇，日前還登上選秀節目《披荊斬棘》，上個月初時推出了新單曲〈在風裡的我〉，而近日他在微博上揭露自己在兩個星期前，於自家發生瓦斯漏氣意外，導致臉部、手部二級燒傷，緊急送醫治療，也公開了傷勢狀況照片。
記者吳雨婕／綜合報導
關智斌昨（1）日在微博發文透露，在兩個星期前的晚上，在家裡發生瓦斯漏氣的點火意外，讓他面部、手部二級燒傷，意外發生的當下，他趕緊用冰水沖臉，不過頭髮、眉毛都已燒焦，就連臉部、嘴唇都因此變得紅腫，「當時真的不知所措也非常驚恐，只記得心跳得很快很快，六神無主了5分鐘才叫車去醫院。」
第二天關智斌扛著傷出席活動，為了遮掩傷處只能戴著手套、盡量以化妝去掩蓋，也因為嘴唇紅腫，讓粉絲以為他去做了豐唇手術，後來推掉一些工作，經過一個星期的休養、治療，竟然奇蹟似的康復，「再經過這個星期的悉心護理，不停塗藥膏、不停躲開太陽，除了眉毛還未完全長回來之外，基本上已經完完全全康復！」他特別感謝這段時間照顧他的每個人。
而關智斌曬出的傷勢照，可以明顯看到雙頰、鼻頭、嘴唇都有些紅腫、脫皮的現象，幸好如今都已康復，歌手胡彥斌看到後在貼文下留言：「雖然早就知道了，但看照片還是好嚴重喔，心疼！」關智斌回覆對方：「嚇到你們了！你們見證着整個康復過程！愛你們。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁