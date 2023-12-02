開啟通往偶像之路的大門 韓國C9娛樂全球選秀首站在台北
朝偶像之路前進的機會就是現在！韓國經紀公司C9娛樂宣布將開啟「C9 GLOBAL AUDITION」選秀計畫，台北站預計要在12月9日星期六下午在N.CORE舉行，採當天報名制度，本次目標是要找出CIX及EPEX的師弟，EPEX表示：「希望能趕快見到學弟們！」
記者楊穎軒／綜合報導
C9娛樂在疫情期間推出EPEX至今也已經過了兩年，他們的足跡遍佈台灣、日本等亞洲地區，10月初發行迷你六輯《Chapter2.Can We Surrender?》銷售量創下出道以來最高紀錄，對於公司即將舉辦全球徵選、挖掘原石，目前身為全公司資歷最淺的的EPEX，得知可能即將有學弟會來，既期待又興奮，希望能趕快見到他們。
而這次「C9 GLOBAL AUDITION」選秀活動以台北站為出發點，經紀公司強調這次「是為了在全球上找出我們公司的下一個男團練習生」，屆時也有可能出現人數多的團體也說不定，參加資格以2003年至2012年出生的男性為主，當天現場填寫報名表後依序入場，分為歌唱、舞蹈、RAP、演戲等4個部門，更多相關詳情可洽ON INN ASIA官方臉書或IG專頁。
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