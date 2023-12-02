▲ 一生必住一次的永續香草花園飯店！花蓮秧悦美地導入Noodoe充電服務

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早在永續趨勢開始前，秧悦美地便貫徹了 ESG 理念，除了領先政策取消飯店一次性備品和瓶裝水外，更與國際接軌，採用累積10年、世界15國市場經驗的 Noodoe 智慧充電服務，以實際行動積極投入永續環保，也因此榮獲荷蘭GTS綠色旅行標章二星認證。
秧悦美地於2021年一舉拿下「台灣最美飯店」、「台灣最美房間」兩項殊榮，有機無毒、友善大地的飯店環境，提供身心靈放鬆的度假氛圍給來訪的每一個客人，花園、茶坊、餐食到客房裡的每個角落，都融入在主題的療癒氛圍中，樹立了頂級度假的新標竿。
「台灣最美房間」
秧悦美地的母公司君達集團，已深耕花蓮有機香草30多年，獲得「台灣最美房間」大獎的薰衣草行政客房，緊扣「香草」、「健康」兩大主題，房內採用久聞不傷身、能夠舒緩身心的精油燈取代香水，根據不同房型客製不同香氛氣味，更在浴室內打造了獨立「香草蒸氣室」，竟是秧悦美地每間客房的標準配備！
秧悦美地在意身體健康的每個微小細節，擔心含有農藥的香草透過蒸氣反而對身體不好，全數採用有機無毒的香草，連水質都堅持選用奇萊山脈山泉水，強調純天然、無氯的頂級蒸氣舒心體驗。
攜手花蓮在地小農 吃香草長大的「有機格雅雞」
秧悦美地的餐廳食材堅持選用花蓮在地小農的產品，更耗時八年攜手培育出有機香草飼養的「健康Gaea格雅雞」，搭配秧悦美地的特色香草鍋物，久煮還能鮮嫩不柴，肉質更帶有香草芳香，吃得美味同時健康零負擔。
永續環保、裝設充電樁 是飯店業「必須的選擇」
秧悦美地認為，『其實高消費族群的高品質飯店選擇真的很多，不過這些年也觀察到，比起自身享受和滿足，這些客人更在意消費體驗是否同時兼顧友善環境、降低污染、減少破壞」，低污染、低碳排的電動車普及是必然的趨勢，引進智慧充電服務是未來「必須的選擇。」