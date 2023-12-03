▲ 手排能防搶？？？美國搶匪劫車失敗因不會開手排車

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已經許多年輕世代在學習開車時，直接放棄學習開手排車，沒想到的是，開手排車竟然可以仿劫車。在美國，近日有一則新聞報導，是一位Porsche 718 Boxster車主在馬里蘭州貝塞斯達遇到了劫車事件，車上得行車紀錄器錄下了劫車過程。
該名車主原將愛車停在一家餐廳外，欲取車時，忽然車道上竄出了一輛紅色Nissan Rogue，並衝下了一名持槍歹徒，將他推上人行道，接著車上又有兩名同夥下車，控制唱面後，其中一人搶人鑰匙後，進入718 Boxster，其他人回到Rogue上，副駕駛上的歹徒再持槍控制車主行動，但接著神奇的事情發生了，劫上718 Boxster的歹徒，將車發動後，卻在欲起步時立刻熄火，接著再試了一次還是熄火。接著行車紀錄器的影片就中斷了，不過據報導該事件的Fox 5頻道指出，最終搶匪們放棄逃逸；不過Fox 5進一步指出，這起事件為預謀犯案，Boxster車主在華盛頓特區就發現被跟蹤，所以他先躲進了餐廳，並聲稱有人開槍，但沒有擊中他，警方已經開始調查這起事件。
不過，718 Boxster沒被劫走的原因，看來是因為搶匪不太會開手排車。也許有一天，手排車可降低些絲絲蒂犯罪率。