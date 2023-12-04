Lexus電動車新增入門選擇 RZ 300e前驅更便宜
Lexus品牌當中的全新世代電動車款RZ車系目前僅有450e一款車型，這輛車擁有四驅的動力配置，不過許多消費者其實根本就不需要四驅車輛，他們更傾向便宜一點的車款，而Lexus也在現在推出了300e的車型，這輛車基本上與原本的450e幾乎一樣，只不過少了後面的電動馬達，讓綜效馬力降低至201匹，而續航里程還因此增加了一些。
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雖然這輛RZ 300e的定位低於原本的RZ 450e，但是在配備上依舊沒有打折，基本上完全沿用之前的設計，只是在於後軸的電動馬達取消，只保留前軸的動力，因此只有201匹的最大馬力輸出，扭力峰值也只有27.1公斤米，電池依舊是71.4kWh的容量，在WLTC(日本測試規範)之下擁有599公里的續航表現，不過若是轉換成WLTP的話還會再低一些，而這個測試結果是根據18吋的胎圈而產生，若是換成20吋的胎圈也會受到影響。
原本的RZ 450e擁有的是308匹、44.4公斤米的輸出，而搭配的也是71.4kWh電池組，佢續航表現在WLTP測試之下為397公里，不過300e除了動力較弱之外，少掉後軸馬達也減輕了100公斤，原廠也特別針對了後軸的懸吊系統做出調整，為的就是擁有最好的舒適性表現，在日本市場當中其售價為820萬日圓(約台幣175萬元)，只比原本的450e便宜7%左右，相信未來在各地市場的降價水準也差不多是這樣，就看消費者想要哪一款車型了。