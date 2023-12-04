Cybertruck加速真的超快？都是車重優勢！電池小、續航表現堪憂
電動皮卡車款現在進入了白熱化的時代，雖然本就有許多產品在市場上出現，而Cybertruck發表之後，讓許多車迷想要知道這輛車與一般車款的差異性，而知名加速測試頻道Carwow就率先把最頂級的Cyberbeast性能版本車型與GMC電動悍馬來一場PK，沒想到Cybertruck機戶可以說是海放對手，但這其中的原因就是因為車重的關係。
Carture 車勢文化
Cybertruck的上市讓電動皮卡車界掀起波瀾，大家都想要看看這輛車究竟有多麼厲害，而在Carwow的測試影片當中可以發現，頂級三馬達的Cyberbeast版本確實加速非常驚人，因為他輕鬆贏過GMC電動悍馬，要知道後者可是擁有1,014匹最大馬力、151.5公斤米的峰值扭力，百公里加速3秒鐘就可以完成的車款，而Cybertruck Cyberbeast版本則只有845匹、94.9公斤米，但是看到其加速影片，可以發現這輛車應該可以有著2.7秒的百公里加速實力，不過這都是車重的影響。
在Cybertruck Cyberbeast車型當中只有3,084公斤的車重而已，這是因為其電池只有123kWh的容量，而GMC電動悍馬車重來到驚人的4,110公斤，其電池容量也來到230kWh，當然對於現今的顧客來說，或許續航里程表現並不是重點，但如果後面拖著一輛拖車的時候，Cybertruck可能很快就會沒電，這也是電池容量較小的劣勢，不過有消息指出特斯拉未來會推出增程版本的車款，但是這就會讓價格更昂貴，因此就看消費者要選擇什麼樣的產品，而Cybertruck近日也將會有更多影片釋出，相信很快就可以看到他去越野的實際表現了。