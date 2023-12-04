車開到一半車門會飛開是不被允許的，Ford在美將召回約45,000輛汽車

Cybertruck加速真的超快？都是車重優勢！電池小、續航表現堪憂

▲ Cybertruck加速真的超快？都是車重優勢！電池小、續航表現堪憂
▲ Cybertruck加速真的超快？都是車重優勢！電池小、續航表現堪憂

Carture 車勢文化

電動皮卡車款現在進入了白熱化的時代，雖然本就有許多產品在市場上出現，而Cybertruck發表之後，讓許多車迷想要知道這輛車與一般車款的差異性，而知名加速測試頻道Carwow就率先把最頂級的Cyberbeast性能版本車型與GMC電動悍馬來一場PK，沒想到Cybertruck機戶可以說是海放對手，但這其中的原因就是因為車重的關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
電池的容量差異極大，而特斯拉未來使用過後的續航里程表現也備受關注。
電池的容量差異極大，而特斯拉未來使用過後的續航里程表現也備受關注。
Cybertruck的上市讓電動皮卡車界掀起波瀾，大家都想要看看這輛車究竟有多麼厲害，而在Carwow的測試影片當中可以發現，頂級三馬達的Cyberbeast版本確實加速非常驚人，因為他輕鬆贏過GMC電動悍馬，要知道後者可是擁有1,014匹最大馬力、151.5公斤米的峰值扭力，百公里加速3秒鐘就可以完成的車款，而Cybertruck Cyberbeast版本則只有845匹、94.9公斤米，但是看到其加速影片，可以發現這輛車應該可以有著2.7秒的百公里加速實力，不過這都是車重的影響。

在Cybertruck Cyberbeast車型當中只有3,084公斤的車重而已，這是因為其電池只有123kWh的容量，而GMC電動悍馬車重來到驚人的4,110公斤，其電池容量也來到230kWh，當然對於現今的顧客來說，或許續航里程表現並不是重點，但如果後面拖著一輛拖車的時候，Cybertruck可能很快就會沒電，這也是電池容量較小的劣勢，不過有消息指出特斯拉未來會推出增程版本的車款，但是這就會讓價格更昂貴，因此就看消費者要選擇什麼樣的產品，而Cybertruck近日也將會有更多影片釋出，相信很快就可以看到他去越野的實際表現了。

Cybertruck雖然動力數據看起來較小，但是GMC電動悍馬的車重影響，讓加速表現不如前者。
Cybertruck雖然動力數據看起來較小，但是GMC電動悍馬的車重影響，讓加速表現不如前者。
數據上看得出來車重造成非常大的差異，動力部分其實在皮卡車界來說，兩者都非常強悍。
數據上看得出來車重造成非常大的差異，動力部分其實在皮卡車界來說，兩者都非常強悍。
電動悍馬重了一噸以上，這是非常恐怖的差距，但是電動悍馬卻在煞車比賽當中獲勝，代表Cybertruck的制動力道需要加強。
電動悍馬重了一噸以上，這是非常恐怖的差距，但是電動悍馬卻在煞車比賽當中獲勝，代表Cybertruck的制動力道需要加強。

Lexus電動車新增入門選擇　RZ 300e前驅更便宜

又要花錢了，Lego即將推出Ford Mustang Dark Horse、BMW M4 GT3、Audi S1 e-tron

幾乎和當初概念一樣無改，Renault預告5 E-Tech日內瓦車展亮相

嫌貨就是買貨人，Tesla Model Y將成歐洲年度最熱銷車款

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞