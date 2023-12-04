▲ Infini 2024 新春健檢活動開跑

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另外推出車主回廠定保專屬轉盤抽獎活動，車主有機會抽中特獎Infini QX60週遊券。Infini誠摯邀請車主預約回廠為愛車進行全面檢視與保修，與家人共享圑圓好時光。(註1)
Infini 2024新春健檢活動開跑
Infini Taiwan即日起至2024年2月3日止展開 2024新春健檢活動，活動期間預約回廠即可享受42項免費車輛健檢服務，包含引擎、傳動、剎車、動力、電瓶、燈光及輪胎等安全檢測，確保新春期間與家人安心共度出遊時光。
| 42項免費健檢服務內容
| 引擎室基本檢查
| 引擎機油、空氣濾清器、冷卻水、雨刷水、皮帶、水箱、冷卻風扇作動
| 傳動、煞車、動力檢查
| 方向機防塵套、避震器、驅動軸/傳動軸、煞車總泵、束緊器、煞車油管/ABS線束、煞車油、動力轉向油
| 電瓶檢查
| 檢測結果、電瓶電壓、電瓶 CCA
| 車內各項功能檢查
| 空調濾網、儀表指示(燈)/蜂鳴器、煞車踏板/駐車煞車、安全帶/扣座功能、空調系統、開關類、雨刷作動及雨刷片、頭燈/小燈/倒車燈、剎車燈/後霧燈、方向燈/其他燈光
| 輪胎檢查
| 胎面/胎壁/氣嘴/輪圈、前/後/左/右胎壓量測、備胎壓補充、前/後/左/右胎紋深量測、前/後/左/右來令片厚度量測
歲末回廠享好禮 再抽定保特獎Infini QX60週遊券
為感謝車主的支持，凡在2024新春健檢活動期間回廠即享好禮，包含：(1)返廠送金彩無限紅包袋乙份(6入)，(2)消費滿5,000元送2024曙光筆記本乙本，(3)車主回廠定保即可參加定保專屬轉盤抽獎，有機會抽中特獎Infini QX60週遊(七日)租車體驗券，或機油抵用券(可現折當次保養機油費用)，(4)延保會員回廠定保加送價值880元的運動保冷壺乙個，眾多好禮迎新年。
紅利價優惠 最高可省下金額2,640元
Infini 2024新春健檢活動期間推出多項保修零件優惠，包含輪胎優惠7折起、電瓶優惠75折起、燃油清淨套餐、引擎強化套餐及清勁潤滑套餐優惠；上述保修零件商品再享紅利價優惠，可以使用20,000點紅利點數兌換一張紅利價660元折價券。例如更換４條輪胎，可使用80,000點紅利點數兌換4張660元折價券，最高可省下金額2,640元費用。
全新極致精品 特價75折優惠
Infini 2024新春健檢活動期間，Infini提供全新極致精品特價75折優惠，包含美津濃聯名衣物袋特價3,900元/原價5,200元、美津濃聯名手拿包特價810元/原價1,080元(註2)，其他還有平板保護包、65L折疊購物車以及紓壓Ｕ型頸枕等全新極致精品75折優惠(註3)，讓車主享受優質服務同時擁有各項超值優惠。
Infini為提供尊榮服務及節省車主寶貴時間，敬邀車主預約回廠，使用Infini Care APP預約回廠消費滿300元，額外贈送紅利2,000點。相關活動詳情及服務據點請透過APP或官網www.infiniti.com.tw，或洽詢Infini服務專線 0800-333399(註4)。