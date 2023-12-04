▲ Volvo加快減碳腳步，目標2030年每輛車減碳75%

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對氣候變遷，人們無不想盡辦法節能減碳，各行各業也提出了各自的節能減碳計畫，而Volvo Cars公布的最新計畫，在2018年至 2025年間將每輛汽車的 二氧化碳排放量減少 40%，並朝2030年每輛車減碳75%目標前進，以及到2040年實現探中和。
2023年前 9 個月，Volvo Cars每輛汽車的二氧化碳排放總量較2018年降低了19%。Volvo Cars目前是世界經濟論壇先驅聯盟 (FMC) 的成員，致力採用新興潔淨技術，新技術將讓鋁合金製程朝向零排放，並且將與瑞典鋼鐵生產商SSAB合作，以利取得接近零排放的原生鋼板和再生鋼板，並計畫在2026年落實在生產的車輛上。
在此之前，Volvo Cars推出了其有史以來碳足跡最低的純電動車EX30，Volvo Cars到 2030 年將只銷售純電動車，讓全車系擺脫廢氣排放。為達目標，Volvo Cars到 2022 年營運中項目多達69%由再生能源提供動力。自那時起，Volvo Cars最近在全球每個工廠都實現了 100%使用再生能源。2023夏天，Volvo Cars也成為第一家宣布 86%的洲際海運從使用化石燃料轉向生物燃料的全球汽車製造商。這Volvo Cars的海運二氧化碳排放量減少了84% ，這都有利於Volvo Cars減少營運排放量的雄心壯志。