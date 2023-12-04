▲韓貨連線 最想要的輔助駕駛到貨了─SsangYong Rexton Sports 2024新年式

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新年式在外觀上最明顯的變動是輪圈，從原先的18吋升級成20吋旋刃式鋁圈，電鍍樣式可能讓人很難跟越野奔走聯想在一起；事實上，若要更進一步越野體驗，也需要換上合適的全地形胎與對應配件，勢必無法沿用此標配輪圈，所以這個配置其實不違和，正好能作為通勤造型的亮點。其他變動在於門把上keyless裝置更改為觸控式，取代了原先黑色塑料實體按鈕，同時門把也從原本的霧面銀色樣式，改為車身同色烤漆，上緣輔以電鍍點綴。非外顯的變動在於下開式後尾門增加了省力裝置，開啟時有緩降，關閉時單手就能闔上尾門，使用上更為輕鬆優雅。貨斗表層採用全覆式耐磨護板，不擔心磨損，也易於清潔。
Rexton Sports車身尺碼為車寬1950mm、車長5100mm，車高加上車頂行李架來到1870mm，相較市場上同質車款，Rexton Sports的車長是最短的，與車長最長的對手Ford Ranger放在一起，硬生生差了26公分；以目前的建築技術規則規定，一般標準停車格尺寸需寬2.5公尺，長5.5公尺來說，Rexton Sports更能在停車時爭取喘氣的空間。
中控台採全新設計，影音螢幕從原本的8吋升級為12.3吋，並且從中控台獨立出來，而原先主機螢幕的位置改為冷氣出風口，從儀表板到副駕駛座一氣呵成，更為簡潔俐落；實體空調操作介面也採用全新設計，放大了數位資訊的顯示範圍，大部分功能更改為觸控式操作，實體面板操作僅保留風量大小與空調系統啟閉。
在車室舒適度方面，Rexton Sports表現得可圈可點；首先，Rexton Sports標配了雙前座通風加熱座椅，這是目前貨卡市場上唯一擁有的；甚至放眼全車型市場，售價148.8萬元以下雙前座座椅就配有通風、加熱兩項功能的車款僅有五款 (其中一款還是師出同門的Korando，汽油旗艦版及柴油旗艦版都有標配。)。另外雙前座都是電動調整座椅，駕駛座能8向調整附2向電動腰靠，副駕駛座也能6向電動調整。對後排乘客同樣考慮周全，後座27°舒適傾角、且地面為平坦設計，滿載時，後座中間乘客的腿部不需要尷尬。後座甚至配有2段加熱座椅以及後座出風口，冬暖夏涼面面俱到。
新年式Rexton Sports終於補齊了心中的缺，此回新增了IACC自主智慧適應型定速巡航系統以及LKA車道維持系統，使得Rexton Sports正式加入了LEVEL 2駕駛輔助的一員，透過方向盤右側快捷按鈕即可啟閉系統、一鍵切換跟車距離，使用上前顯易懂。而現在這套Deep Control智能輔助駕駛系統還涵蓋其他多項輔助系統，包括BSW盲點偵測、LCW變換車道警示、LDW車道偏移警示、FVSW前車啟動警報、SDW安全車距警示、AEB自動輔助緊急煞車、SHB智慧型遠光燈輔助、DAW疲勞駕駛警示、RCTW後方車側警示、SEW車門開啟後方來車偵測，提供車主全方位的科技安全防護。
另一方面，「QUAD-FRAME」四框體底盤結構，為全車奠定堅固的車體基礎，且大幅隔絕路面噪音，創造更寧靜的車室環境，而全車使用79.2% HSS高強度鋼材打造，保證車體擁有強韌剛性與防撞變形功能，搭配標配的電子式旋鈕加力箱2H/4H/4L、機械式後軸差速器鎖定，展現出色的地形適應能力，輕鬆克服道路顛頗。
動力系統方面，Rexton Sports維持搭載e-XDi 220直列4缸柴油渦輪引擎，經過引擎優化，動力較過往微幅增加，最大馬力來到202ps/3,800rpm，最大扭力則為45kg-m/1,600~2,600rpm；搭配AISIN的6速自動變速箱，設有撥鈕式快速手動換檔，以及Eco、Power、Winter三種換檔模式，增加行車效率。
綜合觀察下來，Rexton Sports的動力系統則與其他三款競品幾乎一樣，越野能力可能旗鼓相當，車身結構應該略勝一籌；但是，它不是最能載重，也不是涉水能力最好的，貨斗尺寸還是最小的，那麼身為一輛貨卡，Rexton Sports的優勢難道是舒適嗎？
等等，現在討論的是一輛貨卡很舒適嗎？這個相當衝突的念頭，但在還車的那一刻似乎仍找不到反駁之處。不僅僅是試駕當天戶外無風無雲陽光直射，讓通風座椅收攏人心；LEVEL 2駕駛輔助，更分擔駕駛的疲勞感，換得體能與心力的部分減壓，最重要的是重新調教阻尼與車身減震，搭配四框體底盤結構阻隔路面噪音，全車舒適度、寧靜度一點都不像粗擴的貨車，非要看見後視鏡裡的後斗才會想起此時駕駛的可是一輛貨卡呢。