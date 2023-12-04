宣布原轉會委員聘期延長至520　蔡英文：一起努力到最後一天

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文指出，依據「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會設置要點」，第3屆委員聘期即將在本月10日結束。然而轉型正義、原鄉建設及族人權益保障等相關工作，不能就此停止，政府部門要跟原住民族持續對話。因此要請各位委員與她一起努力到她任期的最後一天。
蔡英文說，她了解委員們還有事情要請政府持續努力。到明年5月20日，還有一段時間能讓一起完成想做的事，她要謝謝委員們同意將聘期延長，並正式宣布第3屆委員聘期延長到明年5月20日，「我們繼續努力，促進更多溝通及討論，持續落實原住民族轉型正義」。
蔡英文表示，原住民族委員會明年度預算有111億元，是歷史新高。政府為了落實都市原住民族的發展政策，將會興建9處原住民族公共服務空間、17處文化祭典場域，讓不同族群多元交流、相互理解。
蔡英文提到，她曾在2017年的第4次委員會議中，邀集台糖公司與原住民族對話。經過原民會與台糖公司溝通後，政府也在明年度編列預算，要價購台糖公司的土地，歸還族人，落實保障原住民族土地歷史正義的政策目標。
蔡英文說，今年11月，牡丹社排灣族人在英國愛丁堡大學，以排灣族傳統儀式接回祖先遺骨。這是台灣原住民族社會要求國際返還祖先遺骨的首例，深具歷史意義。
蔡英文表示，推動原住民族歷史正義及轉型正義的工程，是一條漫長道路，因為有許多夥伴的加入並不孤單，還有國際上的支持，讓政府逐步落實原住民族各項政策，回應族人的期待。
最後，蔡英文再次向所有委員表達最深的感謝。期待台灣社會都能了解，彼此都是族群關係中的當事人，要共同面對歷史真相，才能走向真正的和解。