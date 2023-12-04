▲Kia 截至 11 月領牌超過9,200台，成國內成長最快進口品牌！

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為了滿足更多前瞻車主的期待，Kia總代理台灣森那美起亞為2024年式EV6，全新導入EV6 GT-line增程版車型。EV6 GT-line增程版，不僅擁有GT-line的運動化外型，同時支援800V電能系統，在240kW 直流超高速充電支援下，從10%充電至80%僅需18分鐘，且充電4.5分鐘即可行駛100公里，最大行駛里程更一舉來到560公里(註5)。
進口極致休旅The Sportage兼具搶眼外型及強大產品實力，不僅拿下2023年車訊風雲獎的「最佳進口中型 SUV」獎項(註3)，銷售成績亦表現不凡，自上市以來累計銷售領牌已突破3,400台！The Sportage以新穎的Kia全新虎式造型水箱護罩、旋標造型LED日行燈、投射式 LED 頭燈以及造型下護板，打造前瞻且創新的吸睛外型；並搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，其中包含SCC全速域智慧巡航控制系、BVM盲區顯影輔助系統、LFA車道維持輔助系統(全速域) 、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統，同時擁有FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)，讓駕駛在旅途的過程中，能更放心無虞地享受移動體驗。
奪得2023年車訊風雲獎「最佳進口大型SUV」的The Sorento(註3)，Turbo Hybrid車型，搭載1.6L渦輪增壓汽油引擎結合全新Hybrid智慧油電系統，搭配運用CVVD連續可變汽門持續系統，可輸出最大綜效馬力230ps，與35.7 kg-m最大綜效扭力，結合6速手自排系統，無論於市區走停或是山路奔馳，皆能帶來暢快飽滿的駕馭感受。The Sorento搭載第二排尊榮獨立座椅，提供乘客專屬尊榮的舒適享受，第二排座椅並配備有一鍵傾倒滑移功能，讓乘客可以優雅並輕鬆操作座椅收折。The Sorento全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，其包含SCC全速域智慧巡航控制系統、LFA車道維持輔助系統(全速域)、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、路口偵測)、LKA車道修正輔助系統、DAW駕駛疲勞警示系統等多項安全科技配備。
全功能豪華休旅The Carnival，自上市以來截至2023年11月底，不僅累計銷售領牌已近2,500台，並蟬聯2023年1-11月同級進口大型MPV銷售冠軍(註6)！The Carnival秉持著「分享・才是人生最高價值」的主張，提供乘坐者最舒適安心的移動空間和旅程。The Carnival行李廂空間最大可擴充至2,827L，可彈性調整的第二排座椅空間，8人座不僅可將中央座椅收折後做為桌面使用，第二排座椅更可轉向面向第三排座椅，提供車主更寬敞且靈活的使用空間。The Carnival全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC智慧巡航控制系統(全速域)、LFA車道維持輔助系統、搭配FCA前方主動防撞輔助系統、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、BVM盲區顯影輔助系統等多項安全科技配備，全家人出遊時的最佳行動堡壘。
為回饋國內消費者對於Kia的熱愛，Kia總代理台灣森那美起亞即日起至2023/12/31(日)，舉辦「尊享禮馭」全車系試乘活動。於活動期間內預約試乘Kia任一乘用車款，即可獲得抽獎資格，有機會獲得價值達6,000元的Kia尊榮隨車用品組（共七件組）。本月亦針對各全車系推出多項購車優惠，The Picanto、The Stonic可享首年低月付或低頭款2.2萬元以及五年不限里程全車原廠保固；The Sportage、The Sorento、The Carnival及The Ceed Sportswagon皆可享各車型專屬精選配件組。Kia總代理台灣森那美起亞秉持「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神，期待與所有熱愛Kia的準車主們能夠一同體驗並發現人生中更多的美好。敬邀所有熱愛Kia的車主至全台Kia展示中心，一同邁向永續移動新生活。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line /
GT-line Plus
|56.5 / 61.5 / 66.5 / 68.5
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Sportage汽油
Trendy / Apex / X-line4WD
|117.9 / 127.9 / 138.9
|精選配件組(總價值逾34,000元)：
原廠車側踏板組
原廠16色氣氛燈組
防水腳踏墊組
五年不限里程全車原廠保固
|The Sorento柴油
豪華六人 / 旗艦進化六人
|158.9 / 196.9
|精選配件組(總價值逾40,000元)：
原廠車側踏板組
雙鏡頭行車紀錄器
防水腳踏墊組
或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元，限豪華六人)五年不限里程全車原廠保固
|The Sorento油電
旗艦六人
|174.9
|精選配件組(總價值逾40,000元)：
原廠車側踏板組
雙鏡頭行車紀錄器
防水腳踏墊組
或優惠加價2萬元升級尊榮六人座選配組 (原價4萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival柴油經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|23.5年式
155.9 / 171.9 / 175.9/ 191.9 / 195.9 / 221.9
|精選配件組(總價值逾50,000元)：
雙鏡頭行車紀錄器
原廠LED迎賓飾板組
原廠16色室內氣氛燈組
PM 2.5負離子淨化系統
原廠尊榮隨車用品組五年不限里程全車原廠保固
|The Ceed Sportswagon
Apex Mild Hybrid汽油
|109.8
|精選配件組(總價值30,000元)：
雙鏡頭行車紀錄器
LED車門迎賓燈
LED後廂尾門燈組
五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 GT LINE
|185.9
|2.0 GT-Line 升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
專屬理財專案
五年不限里程全車原廠保固
|The EV6純電動車
Light標準版 / Air增程版 / GT-line 增程版 /
GT-line e-AWD增程版
|166.9 / 197.9 / 208.9 / 219.9
|V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
11kW家用充電設備(價值39,900元)
U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)
15,000元原廠配件金
五年不限里程全車原廠保固
|The EV6 GT純電動車
|273.9
|V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
11kW家用充電設備(價值39,900元)
U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)
15,000元原廠配件金
大鵬灣賽道純電超跑訓練課程(價值50,000元)：限前30名EV6 GT下訂準車主
五年不限里程全車原廠保固
|卡旺 K2500柴油
2WD 單廂自排型/手排型
2WD 大單廂自排型/手排型
2WD 雙廂自排型/手排型
4WD 單廂手排型
4WD 雙廂手排型
|82.8 / 78.8
85.8 / 81.8
100.8 / 95.8
94.8
104.8
首年低月付6,000元起
三年12萬公里全車原廠保固