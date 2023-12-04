Cybertruck加速真的超快？都是車重優勢！電池小、續航表現堪憂

Kia 截至 11 月領牌超過9,200台，成國內成長最快進口品牌！

▲Kia 截至 11 月領牌超過9,200台，成國內成長最快進口品牌！
▲Kia 截至 11 月領牌超過9,200台，成國內成長最快進口品牌！

2GameSome - 有車賞

Kia總代理台灣森那美起亞秉持「Movement that inspires移動‧啟發人心」的品牌精神，以乘用車與商用車的齊全產品陣線，滿足廣大消費者的用車需求，並積極導入新能源車款，邁向永續新未來。2023年1-11月，Kia全車系含乘用及商用車累計領牌超過9,200台，以較去年同期成長114%的驚人年成長率，一舉成為國內車壇成長最快速進口品牌(註1)！Kia品牌代表作The Kia EV6純電智慧跨界休旅，自上市至今累計銷售已超過1,400台，蟬聯2023年1-11月累計非豪華進口電動車售冠軍(註2)！The Sportage進口極致休旅自上市以來佳評如潮，不僅拿下2023年車訊風雲獎的「最佳進口中型 SUV」的榮耀 (註3)，在競爭激烈的進口休旅市場中也持續寫下優異佳績，自上市以來累計銷售領牌突破3,400台！Kia商用車卡旺K2500的表現同樣亮眼，在11月份繳出的250台的領牌佳績，不但創下216%的驚人年成長率，更寫下單月領牌歷史新高紀錄！ Kia總代理台灣森那美起亞持續以新能源車款為核心價值，並以「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神，與前瞻車主們一同邁入永續創新的移動新未來。

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Kia首款純電車款The Kia EV6自上市以來，深獲台灣消費者喜愛，累績領牌數超過1,400台，穩坐2023年1-11月累計非豪華進口電動車銷售冠軍(註2)，於11月甫上市的全新The Kia EV6 GT純電性能跑旅，更榮奪2023 WCOTY (World Car Of The Year)世界風雲車年度性能車大獎肯定(註4)。The Kia EV6 GT搭載高性能雙馬達動力系統，最大馬力達585ps並擁有最大扭力75.5kg-m，０至100 km/h僅需3.5秒，並搭載電子限滑差速器(e-LSD)、跑車型電子懸吊系統(ECS)及雙逆變器，搭配The Kia EV6 GT獨有的e-GT模式(含Drift-Mode飄移模式)，充分展現The Kia EV6 GT的強悍性能風采。此外，The Kia EV6 GT搭載最大智慧動能再生制動系統(RBM)，可最大降低煞車碟盤溫度達25.7%，更能以瞬間超過300kW的功率為車輛回充電能，增進續航表現。

為了滿足更多前瞻車主的期待，Kia總代理台灣森那美起亞為2024年式EV6，全新導入EV6 GT-line增程版車型。EV6 GT-line增程版，不僅擁有GT-line的運動化外型，同時支援800V電能系統，在240kW 直流超高速充電支援下，從10%充電至80%僅需18分鐘，且充電4.5分鐘即可行駛100公里，最大行駛里程更一舉來到560公里(註5)。

進口極致休旅The Sportage兼具搶眼外型及強大產品實力，不僅拿下2023年車訊風雲獎的「最佳進口中型 SUV」獎項(註3)，銷售成績亦表現不凡，自上市以來累計銷售領牌已突破3,400台！The Sportage以新穎的Kia全新虎式造型水箱護罩、旋標造型LED日行燈、投射式 LED 頭燈以及造型下護板，打造前瞻且創新的吸睛外型；並搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，其中包含SCC全速域智慧巡航控制系、BVM盲區顯影輔助系統、LFA車道維持輔助系統(全速域) 、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統，同時擁有FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)，讓駕駛在旅途的過程中，能更放心無虞地享受移動體驗。

奪得2023年車訊風雲獎「最佳進口大型SUV」的The Sorento(註3)，Turbo Hybrid車型，搭載1.6L渦輪增壓汽油引擎結合全新Hybrid智慧油電系統，搭配運用CVVD連續可變汽門持續系統，可輸出最大綜效馬力230ps，與35.7 kg-m最大綜效扭力，結合6速手自排系統，無論於市區走停或是山路奔馳，皆能帶來暢快飽滿的駕馭感受。The Sorento搭載第二排尊榮獨立座椅，提供乘客專屬尊榮的舒適享受，第二排座椅並配備有一鍵傾倒滑移功能，讓乘客可以優雅並輕鬆操作座椅收折。The Sorento全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，其包含SCC全速域智慧巡航控制系統、LFA車道維持輔助系統(全速域)、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、路口偵測)、LKA車道修正輔助系統、DAW駕駛疲勞警示系統等多項安全科技配備。

全功能豪華休旅The Carnival，自上市以來截至2023年11月底，不僅累計銷售領牌已近2,500台，並蟬聯2023年1-11月同級進口大型MPV銷售冠軍(註6)！The Carnival秉持著「分享・才是人生最高價值」的主張，提供乘坐者最舒適安心的移動空間和旅程。The Carnival行李廂空間最大可擴充至2,827L，可彈性調整的第二排座椅空間，8人座不僅可將中央座椅收折後做為桌面使用，第二排座椅更可轉向面向第三排座椅，提供車主更寬敞且靈活的使用空間。The Carnival全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC智慧巡航控制系統(全速域)、LFA車道維持輔助系統、搭配FCA前方主動防撞輔助系統、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、BVM盲區顯影輔助系統等多項安全科技配備，全家人出遊時的最佳行動堡壘。

為回饋國內消費者對於Kia的熱愛，Kia總代理台灣森那美起亞即日起至2023/12/31(日)，舉辦「尊享禮馭」全車系試乘活動。於活動期間內預約試乘Kia任一乘用車款，即可獲得抽獎資格，有機會獲得價值達6,000元的Kia尊榮隨車用品組（共七件組）。本月亦針對各全車系推出多項購車優惠，The Picanto、The Stonic可享首年低月付或低頭款2.2萬元以及五年不限里程全車原廠保固；The Sportage、The Sorento、The Carnival及The Ceed Sportswagon皆可享各車型專屬精選配件組。Kia總代理台灣森那美起亞秉持「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神，期待與所有熱愛Kia的準車主們能夠一同體驗並發現人生中更多的美好。敬邀所有熱愛Kia的車主至全台Kia展示中心，一同邁向永續移動新生活。

車型

建議售價 (新台幣/萬元)

優惠內容

The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line /

GT-line Plus

56.5 / 61.5 / 66.5 / 68.5

享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固

The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line

79.9 / 85.9 / 88.9

享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固

The Sportage汽油

Trendy / Apex / X-line4WD

117.9 / 127.9 / 138.9

精選配件組(總價值逾34,000元)： 

原廠車側踏板組

原廠16色氣氛燈組

防水腳踏墊組

五年不限里程全車原廠保固

The Sorento柴油

豪華六人 / 旗艦進化六人

158.9 / 196.9

精選配件組(總價值逾40,000元)：

原廠車側踏板組

雙鏡頭行車紀錄器

防水腳踏墊組

或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元，限豪華六人)五年不限里程全車原廠保固

The Sorento油電

旗艦六人

174.9

精選配件組(總價值逾40,000元)： 

原廠車側踏板組

雙鏡頭行車紀錄器

防水腳踏墊組

或優惠加價2萬元升級尊榮六人座選配組 (原價4萬元)五年不限里程全車原廠保固

The Carnival柴油經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人

23.5年式

155.9 / 171.9 / 175.9/ 191.9 / 195.9 / 221.9

精選配件組(總價值逾50,000元)：

雙鏡頭行車紀錄器

原廠LED迎賓飾板組

原廠16色室內氣氛燈組

PM 2.5負離子淨化系統

原廠尊榮隨車用品組五年不限里程全車原廠保固

The Ceed Sportswagon

Apex Mild Hybrid汽油

109.8

精選配件組(總價值30,000元)：

雙鏡頭行車紀錄器

LED車門迎賓燈

LED後廂尾門燈組

五年不限里程全車原廠保固

The Stinger 汽油2.0 GT LINE

185.9

2.0 GT-Line 升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)

專屬理財專案

五年不限里程全車原廠保固

The EV6純電動車

Light標準版 / Air增程版 / GT-line 增程版 / 

GT-line e-AWD增程版

166.9 / 197.9 / 208.9 / 219.9

V2L車外電器電源分享(價值30,000元)

11kW家用充電設備(價值39,900元)

U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)

15,000元原廠配件金

五年不限里程全車原廠保固

The EV6 GT純電動車

273.9

V2L車外電器電源分享(價值30,000元)

11kW家用充電設備(價值39,900元)

U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)

15,000元原廠配件金

大鵬灣賽道純電超跑訓練課程(價值50,000元)：限前30名EV6 GT下訂準車主

五年不限里程全車原廠保固

卡旺 K2500柴油

2WD 單廂自排型/手排型

2WD 大單廂自排型/手排型

2WD 雙廂自排型/手排型

4WD 單廂手排型

4WD 雙廂手排型

82.8 / 78.8

85.8 / 81.8

100.8 / 95.8

94.8

104.8


首年低月付6,000元起

三年12萬公里全車原廠保固

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