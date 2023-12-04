▲Kia 截至 11 月領牌超過9,200台，成國內成長最快進口品牌！

The Carnival柴油經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人





23.5年式



155.9 / 171.9 / 175.9/ 191.9 / 195.9 / 221.9





精選配件組(總價值逾50,000元)：



雙鏡頭行車紀錄器



原廠LED迎賓飾板組



原廠16色室內氣氛燈組



PM 2.5負離子淨化系統



原廠尊榮隨車用品組五年不限里程全車原廠保固



