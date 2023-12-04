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Infiniti 2024 新春健檢活動開跑

▲Infiniti 2024 新春健檢活動開跑
▲Infiniti 2024 新春健檢活動開跑

2GameSome - 有車賞

新年將至，為了讓車主在春節期間出遊倍感安心，INFINITI自即日起至2024年2月3日止，推出「2024新春健檢活動」，活動期間預約回廠即享42項免費車輛健檢服務，同時提供新春回廠好禮、指定商品紅利價優惠及全新極致精品優惠，另外推出車主回廠定保專屬轉盤抽獎活動，車主有機會抽中特獎INFINITI QX60週遊券。INFINITI誠摯邀請車主預約回廠為愛車進行全面檢視與保修，與家人共享圑圓好時光。

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INFINITI TAIWAN即日起至2024年2月3日止展開 2024新春健檢活動，活動期間預約回廠即可享受42項免費車輛健檢服務，包含引擎、傳動、剎車、動力、電瓶、燈光及輪胎等安全檢測，確保新春期間與家人安心共度出遊時光。

42項免費健檢服務內容

引擎室基本檢查

引擎機油、空氣濾清器、冷卻水、雨刷水、皮帶、水箱、冷卻風扇作動

傳動、煞車、動力檢查

方向機防塵套、避震器、驅動軸/傳動軸、煞車總泵、束緊器、煞車油管/ABS線束、煞車油、動力轉向油

電瓶檢查

檢測結果、電瓶電壓、電瓶 CCA

車內各項功能檢查

空調濾網、儀表指示(燈)/蜂鳴器、煞車踏板/駐車煞車、安全帶/扣座功能、空調系統、開關類、雨刷作動及雨刷片、頭燈/小燈/倒車燈、剎車燈/後霧燈、方向燈/其他燈光

輪胎檢查

胎面/胎壁/氣嘴/輪圈、前/後/左/右胎壓量測、備胎壓補充、前/後/左/右胎紋深量測、前/後/左/右來令片厚度量測

為感謝車主的支持，凡在2024新春健檢活動期間回廠即享好禮，包含：(1)返廠送金彩無限紅包袋乙份(6入)，(2)消費滿5,000元送2024曙光筆記本乙本，(3)車主回廠定保即可參加定保專屬轉盤抽獎，有機會抽中特獎INFINITI QX60週遊(七日)租車體驗券，或機油抵用券(可現折當次保養機油費用)，(4)延保會員回廠定保加送價值880元的運動保冷壺乙個，眾多好禮迎新年。

INFINITI 2024新春健檢活動期間推出多項保修零件優惠，包含輪胎優惠7折起、電瓶優惠75折起、燃油清淨套餐、引擎強化套餐及清勁潤滑套餐優惠；上述保修零件商品再享紅利價優惠，可以使用20,000點紅利點數兌換一張紅利價660元折價券。例如更換４條輪胎，可使用80,000點紅利點數兌換4張660元折價券，最高可省下金額2,640元費用。

INFINITI 2024新春健檢活動期間，INFINITI提供全新極致精品特價75折優惠，包含美津濃聯名衣物袋特價3,900元/原價5,200元、美津濃聯名手拿包特價810元/原價1,080元(註2)，其他還有平板保護包、65L折疊購物車以及紓壓Ｕ型頸枕等全新極致精品75折優惠(註3)，讓車主享受優質服務同時擁有各項超值優惠。

INFINITI為提供尊榮服務及節省車主寶貴時間，敬邀車主預約回廠，使用INFINITI Care APP預約回廠消費滿300元，額外贈送紅利2,000點。

INFINITI 2024新春健檢好禮優惠方案

返廠禮

回廠贈送「金彩無限紅包袋」乙份，限量5,000份送完為止

滿額禮

消費滿5,000元贈送「2024曙光筆記本」乙本，限量3,000份送完為止

定保轉盤抽獎

對象：定保專屬活動期間完成有費定保，即享有乙次抽獎機會

獎項：

特獎 INFINITI QX60週遊券8名

一獎10,000元機油折價券8名

二獎5,000元機油折價券8名

三獎2,000元機油折價券40名

延保會員專屬

延保會員：定保加贈價值880元運動保冷壺乙個

精品優惠

精品優惠全面特價75折

紅利價優惠

指定特惠商品提供紅利20,000點兌換一張紅利價660元折價券乙張

保修零件優惠

輪胎優惠7折起，再享每輪最高折抵乙張紅利價折價券。

電瓶優惠75折起，再享每顆最高折抵乙張紅利價折價券。

燃油清淨套餐

1. 節氣閥積碳清洗劑(1瓶)

2. 燃油系統清淨劑(1瓶)

套餐價1,290元

紅利價630元

清勁潤滑套餐

1. 缸內直噴引擎強化添加劑(1瓶)

2. 強效引擎油泥去除劑(1瓶)

套餐價1,490元

紅利價830元

引擎強化套餐

1. 引擎噴油嘴清洗(2瓶)

2. 燃油效能提升劑(1瓶)

套餐價2,490元

紅利價1,830元

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