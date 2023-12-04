▲Infiniti 2024 新春健檢活動開跑

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42項免費健檢服務內容
引擎室基本檢查
|引擎機油、空氣濾清器、冷卻水、雨刷水、皮帶、水箱、冷卻風扇作動
傳動、煞車、動力檢查
|方向機防塵套、避震器、驅動軸/傳動軸、煞車總泵、束緊器、煞車油管/ABS線束、煞車油、動力轉向油
電瓶檢查
|檢測結果、電瓶電壓、電瓶 CCA
車內各項功能檢查
|空調濾網、儀表指示(燈)/蜂鳴器、煞車踏板/駐車煞車、安全帶/扣座功能、空調系統、開關類、雨刷作動及雨刷片、頭燈/小燈/倒車燈、剎車燈/後霧燈、方向燈/其他燈光
輪胎檢查
|胎面/胎壁/氣嘴/輪圈、前/後/左/右胎壓量測、備胎壓補充、前/後/左/右胎紋深量測、前/後/左/右來令片厚度量測
INFINITI 2024新春健檢活動期間推出多項保修零件優惠，包含輪胎優惠7折起、電瓶優惠75折起、燃油清淨套餐、引擎強化套餐及清勁潤滑套餐優惠；上述保修零件商品再享紅利價優惠，可以使用20,000點紅利點數兌換一張紅利價660元折價券。例如更換４條輪胎，可使用80,000點紅利點數兌換4張660元折價券，最高可省下金額2,640元費用。
INFINITI 2024新春健檢活動期間，INFINITI提供全新極致精品特價75折優惠，包含美津濃聯名衣物袋特價3,900元/原價5,200元、美津濃聯名手拿包特價810元/原價1,080元(註2)，其他還有平板保護包、65L折疊購物車以及紓壓Ｕ型頸枕等全新極致精品75折優惠(註3)，讓車主享受優質服務同時擁有各項超值優惠。
INFINITI為提供尊榮服務及節省車主寶貴時間，敬邀車主預約回廠，使用INFINITI Care APP預約回廠消費滿300元，額外贈送紅利2,000點。
INFINITI 2024新春健檢好禮優惠方案
|返廠禮
|回廠贈送「金彩無限紅包袋」乙份，限量5,000份送完為止
|滿額禮
|消費滿5,000元贈送「2024曙光筆記本」乙本，限量3,000份送完為止
|定保轉盤抽獎
|對象：定保專屬活動期間完成有費定保，即享有乙次抽獎機會
獎項：
特獎 INFINITI QX60週遊券8名
一獎10,000元機油折價券8名
二獎5,000元機油折價券8名
三獎2,000元機油折價券40名
|延保會員專屬
|延保會員：定保加贈價值880元運動保冷壺乙個
|精品優惠
|精品優惠全面特價75折
|紅利價優惠
|指定特惠商品提供紅利20,000點兌換一張紅利價660元折價券乙張
|保修零件優惠
|輪胎優惠7折起，再享每輪最高折抵乙張紅利價折價券。
|電瓶優惠75折起，再享每顆最高折抵乙張紅利價折價券。
|燃油清淨套餐
1. 節氣閥積碳清洗劑(1瓶)
2. 燃油系統清淨劑(1瓶)
|套餐價1,290元
|紅利價630元
|清勁潤滑套餐
1. 缸內直噴引擎強化添加劑(1瓶)
2. 強效引擎油泥去除劑(1瓶)
|套餐價1,490元
|紅利價830元
|引擎強化套餐
1. 引擎噴油嘴清洗(2瓶)
2. 燃油效能提升劑(1瓶)
|套餐價2,490元
|紅利價1,830元