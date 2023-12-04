Lexus 擴大全台頂級影廳聯名 攜手威秀影城 GOLD CLASS 影廳 享受觀影尊榮禮遇
Lexus以Experience Amazing的品牌主張，近年來持續推廣多元的品味生活並深耕影視藝文相關活動。為拓展品牌Experience Amazing的精神且創造獨一無二觀影體驗，自2022年12月起，與頂級影廳MUCROWN聯名合作，以獨立且舒適的休憩大廳，提供賓客自在享用私廚等級的精緻美饌，更有頭等艙包廂式的影廳座位，以奢華的觀影體驗，廣受消費者好評。為使更多消費者感受尊榮的觀影禮遇，Lexus除持續與MUCROWN聯名之外，自今年12月起，Lexus擴大與GOLD CLASS影廳聯名合作，跨足台中、台南、高雄據點，致力帶給消費者更舒適愜意且獨特觀影回憶。
2GameSome - 有車賞
Lexus今年12月起與台中、台南、高雄3個GOLD CLASS影廳聯名合作推出頂級觀影體驗，影廳內提供可調式皮革座椅，能恣意調整觀影角度，更備有服務鈴、置物櫃、可調式桌面、抱枕、毛毯、充電設備等，盡享寬敞舒適的觀影時光。此外，影廳提供精緻餐點供民眾品嘗經典佳餚，可於等候電影時於別緻的休憩大廳用餐，亦可於觀影時享用美食，體驗賓至如歸的愜意時光。
為回饋Lexus廣大車主並邀請車主一同享受多元精采的生活型態，即日起車主凡於Lexus聯名的MUCROWN影廳或台中、台南、高雄的GOLD CLASS影廳觀影並出示Lexus車鑰匙或Lexus Plus App綁定車號畫面，車主本人與同行友人即可獲得伴手禮(爆米花或堅米菓)1人乙份註1，與好友一同留下質感觀影的美好回憶。
Lexus邀您與親朋好友共享Experience Amazing的不凡生活風格，更多品牌活動請參考Lexus官網www.lexus.com.tw。
【MUCROWN影廳】
影城位置：MUVIE CINEMAS(遠百信義A13) 台北市信義區松仁路58號10F
服務專線：(02) 8780-0800
【GOLD CLASS影廳】
影城位置：台中TIGER CITY威秀影城 台中市西屯區河南路三段120-1號4樓
服務專線：(04) 3606-5566
影城位置：台南南紡威秀影城 台南市東區中華東路一段366號5樓
服務專線：(06) 237-2255
影城位置：高雄大遠百威秀影城 高雄市苓雅區三多四路21號13樓
服務專線：(07) 334-5566