▲Ford Focus Active Wagon 全新上市，採雙車型規劃，建議售價 96.9 萬起！

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New Ford Focus Active Wagon在視覺造型上獨具歐風質感，透過Active鍍鉻直列式水箱護罩、FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統、Active 專屬抗磨套件等精心堆砌，塑造出極具辨識度的前臉造型；車側及車尾部分，則可見Active專屬車身銘板、18吋五輻雙色切削鋁圈、車尾LED燻黑設計尾燈等設計，目光所及之處，皆是獨具匠心的雅致鋪陳，更完美融合跨界運動及歐風質感兩大視覺元素。至於在座艙空間，New Ford Focus Active Wagon以別出心裁的精湛工藝，打造獨有格局。環顧車室，可見Active專屬躍動藍車艙飾板、Active專屬迎賓踏板及典雅白色頂篷等專屬編排，打造出專屬歐風氛圍；車內同步沿用由義大利知名座椅製造商精心打造的Ford Sensico®時尚永續皮革座椅（駕駛座8向電動可調），以細膩觸感、高透氣及耐磨特性，營造出色的乘坐舒適性。
在機能表現上，New Ford Focus Active Wagon打造出同級最佳的數位化座艙設計；透過13.2吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，以2K高解析度畫質精細呈現多樣訊息，搭配人因介面及運算效能全面升級的新世代SYNC®4娛樂通訊整合系統（同級少數同步支援無線&有線 Apple CarPlay®及Android Auto™），可提供駕駛最新動態行車模式畫面、原廠導航等便捷功能；其中原廠與手機之導航資訊更可於HUD智慧型抬頭顯示器與12.3吋全彩液晶數位儀錶板當中，同步顯示導航路口路線指引和轉彎方向，讓駕駛無須視線轉移，即可輕鬆掌握確切的導航路線指引；再加上Qi無線充電座、丹麥皇室御用B&O環艙劇院揚聲系統等豐富配備，讓每一位坐上New Ford Focus Active Wagon的乘客，都能夠與時俱進地享受便利的智行生活。
在台灣社會結構及家庭型態轉變下，消費者對於用車需求更有其多元化的調整，不管是個人駕乘、家庭出遊、物件載運，「一車多用」已是市場趨勢。以此作為主要訴求，New Ford Focus Active Wagon更從心出發，透過各項實用設計，體驗全新的樂活態度。New Ford Active Wagon後行李廂空間，在5人座模式下已有超越中型休旅車設定的635公升表現，搭配一鍵傾倒裝置，更可將後廂空間擴增至1,653公升，足敷應對各式中大型物件載運需求；同時平整化底板設計、底板垂直固定／高低可調、隱藏式掛勾、方便取放各式物件的離地高度及Hands-Free足踢感應式電動尾門等便利機能，讓駕駛與乘客可因應各項用車情境，享有多元的儲物功能性；除此之外，New Ford Focus Active Wagon同步預留了配件裝置孔，不管是大型物件運送亦或是寵物出遊等特殊需求，消費者皆可透過行李廂網狀格網、車內行李廂金屬格柵、行李廂防水墊等原廠經銷商售服套件，勾勒多變的生活面貌。
作為稱職的家庭成員，New Ford Focus Active Wagon基於品牌新世代C2底盤平台靈活變化特質，延續Focus車系操控本質，並賦予其舒適、自在的駕乘體驗。在163mm的車身離地高（前軸提高40mm／後軸提高44mm）及專屬懸吊調校，駕駛不僅可享受開闊的駕駛視野，並降低視覺盲區，乘客更能夠輕鬆上下車，降低長途旅程時因車身起伏所可能產生的暈眩感。此外，New Ford Focus Active Wagon採用1.5升EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，具備VDE汽缸間歇技術、雙噴油系統技術（PFI歧管噴射／GDI缸內直噴）和曲軸偏置技術，造就182ps最大馬力與24.5kgm最大扭力，搭配優化液壓控制系統的SelectShift™八速自排變速箱，讓換檔反應更加細膩順暢，在線性的動力輸出曲線下，提供最佳16.1km/L的油耗表現，大幅降低消費者擁車成本。
New Ford Focus Active Wagon持續奉行「與德同規」的品牌最高品質，在原有懸吊硬體結構上，導入新世代德規減震筒、德規EPAS電子式轉向輔助系統、德規EBB電子式煞車增壓輔助系統，完美詮釋Ford引以為傲的豐富駕馭特性；同時前麥花臣及後獨立多連桿配置，搭配多元地形行車模式系統（標準／節能／運動／防滑／非鋪裝路面），可讓駕駛與乘客以更自信、更從容的姿態，輕鬆穿梭都會場域、踏足壯麗山海，一同寫下精彩的人生回憶，藉此豐富每一位消費者的用車生活。
作為「全球移動服務」的提供者，Ford持續奠立車輛安全防護新高標。在被動安全部分，New Ford Focus Active Wagon採用高達33％ 1,300MPa航太級硼鋼布局車體結構，搭載6具SRS安全輔助氣囊、前後座預緊式安全帶以及符合歐洲最新i-Size法規（ECE R129）兒童安全座椅的優化ISOFIX裝置，大幅提昇兒童乘車的安全性，成為全家出遊最佳的安全守護者；與此同時，New Ford Focus Active Wagon同步搭載功能齊全的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，包含IA十字路口輔助煞停、CTA倒車警示與車側來車輔助煞停系統以及BSA視覺盲點偵測與輔助系統，對應原有的iACC智慧型定速巡航系統、AEB全速域輔助煞停（附PCA前向碰撞預警系統）、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LCA車道導正輔助系統、ESA閃避轉向輔助系統等多項傲視同級的駕駛輔助科技，不管是在都市遊走亦或是郊區巡航，New Ford Focus Active Wagon皆能夠以前向、側邊、後向堪稱全方位的主動安全防護網，守護全家人的每一趟旅程。
完整導入德規產品陣容的New Ford Focus，涵蓋Active Wagon「德規跨界心休旅」、Wagon「德規運動旅行車」、Hatchback「德規運動掀背車」、Active「德規跨界休旅車」，成就台灣市場最豐富的車型，讓每位喜愛Ford Focus的消費者都能選擇最適合的產品，塑造專屬自我的生活Style；本月入主New Ford Focus指定車型可享最高額80萬0利率與五年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）[1]；另入主 New Ford Focus Active Wagon Vignale 可享早鳥優惠加價購Thule 車頂架與腳踏車架組[2]，把握時機玩轉精彩風格。
車款
車型
正式售價
舊換新售價
優惠活動內容
Active Wagon
X
96.9萬
91.9萬
Vignale
104.9萬
99.9萬
2023年12月1日至12月29日止
Wagon
X
89.9萬
84.9萬
2023年12月1日至12月29日止
ST-Line X
99.9萬
94.9萬
ST-Vignale
105.9萬
100.9萬
Hatchback
X
83.9萬
78.9萬
ST-Vignale
97.9萬
92.9萬
Active
Vignale
96.9萬
91.9萬