Volvo EX30的對手來了！Toyota明年推出小型純電休旅
小型純電休旅市場是許多人入手純電車的第一選擇，在都市內駕駛著小型的車輛相當方便，而且對於電力續航部分也更加友善，而Toyota現在也宣布將會在明年推出Urban SUV Concept的量產版本，其對手就是Volvo EX30這個級距的產品，而售價部分也會儘量壓低，讓大部分的消費者都可以輕鬆購入這輛車。
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相信大家對於Toyota的跨界小型車款的第一印象就是Yaris Cross，雖然台灣市場的版本與歐洲並不一樣，而在歐洲有提供油電混合動力以及PHEV插電式油電混合動力系統，但就是沒有純電動力，不過這個位置似乎已經打定主意要留給Urban SUV量產版本，這輛車將會在2024年的時候上市，原廠也不避諱地承認這是一輛Yaris Cross的電動替代品，儘管兩輛車完全不同，而此車款的車長也會稍大一些，比起後者還養多了120mm，來到4,300mm的級距。
這輛Urban SUV的對手除了Volvo EX30之外，還要面對Jeep Avenger、Mini Aceman的襲擊，車輛預計會使用與bZ4X相同的e-TNGA底盤平台，雖然動力尚未知曉，不過將會提供前驅以及四驅兩種配置，而續航里程預計會設定在402公里左右，而價格可能會落在3.5萬歐元，折合台幣約119萬，當然這個售價將會受到車輛的配備而有所浮動，如果電池的成本降低，這個價錢可能也還會再低一些，而究竟量產車的模樣會時如何，大家明年就可以知道了。