▲ 這樣跨得剛剛好 ─ Ford Focus Ative Wagon Vignale試駕

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四代Focus車系自上市以來，以豐富的產品線，滿足各種不同消費者需求，成為Ford最暢銷的車系，自2019年來，而且陸續也對應市場需求，調整產品陣容，以及推出年份改款車型，維持穩定戰力；2023年底，Focus推出Focus Ative Wagon，結合Focus Ative的跨界元素與Focus Wagon的實用性。
Focus Ative Wagon最大的特色就是比起一般車款略高的底盤離地高度，同時不會像SUV般重心較高，並保有Focus Wagon旅行車的空間機能性；而163mm的車身離地高（前軸提高40mm／後軸提高44mm）及專屬懸吊調校，搭配多元地形行車模式系統（標準／節能／運動／防滑／非鋪裝路面），賦予Focus Ative Wagon些許的越野能力，讓車主外出旅遊時可以更為便利。
在外觀部分，除了較Focus Wagon略為增高的車高，也導入了Focus Ative的專屬抗磨套件，水箱護罩樣式也改為鉻直列式，車頭與車尾也配上了類金屬護板，以及車側側裙，車頂則有鋁合金車頂架〈靜態載重215kg/動態載重75kg〉，再配上LED燻黑設計尾燈，胎圈部分街配置18吋五輻雙色切削鋁圈，不過X車型與Vignale車型的樣式有所不同，此外，試駕的Vignale車型升級增配了FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統。
而一直以來Focus最讓人讚賞的就是在操控性的部分，在Focus Ative Wagon在原有的基礎下，依車格增加懸吊行程，而且也在原有懸吊硬體結構上，導入新世代德規減震筒，以及規EPAS電子式轉向輔助系統、EBB電子式煞車增壓輔助系統，整體駕駛感依然維持Focus一貫的轉向精準與可控性，同時路感依然清晰，給予駕駛者十足信信，不過避震器設定較掀背車型略軟一些，所以側傾也會比掀背車型明顯一點，但良好的支撐性，不會讓Focus Ative Wagon過彎時依然有著高度穩定性，而如此的設定，也增加了舒適性，更適合家庭買家使用，比起掀背車型的銳利感，Focus Ative Wagon多了一些韌度，包容性也更高。
動力系統仍是搭載1.5升EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，具備182ps最大馬力與24.5kgm最大扭力，搭配優化液壓控制系統的SelectShift™八速自排變速箱，並配有多元地形行車模式系統，順暢綿密的動力，搭配優異的底子，動能與車輛動態表現相當協調，不會有突兀的動力湧現或不足感，讓Focus Ative Wagon的操駕感可說是十分討喜。
至於在配備與機能性部分，其中豐富配備也是Focus廣受好評的特色之一，試駕的Focus Ative Wagon Vignale當然也延續這項優點，包括；2K高解析度13.2吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕、SYNC®4娛樂通訊整合系統、HUD智慧型抬頭顯示器與12.3吋全彩液晶數位儀錶板，以及Qi無線充電座、B&O環艙劇院揚聲系統等一應具全；並且提供基本635公升之行李廂容積，搭配一鍵傾倒裝置，更可將後廂空間擴增至1,653公升，空間運載機能完全不輸中型SUV；同時，也配了Hands-Free足踢感應式電動尾門，且稍高的底板高度，都讓放置與拿取行李更為方便。至於在安全面，原先Focus所搭載的主被動安全科技，在Focus Ative Wagon也都沒有缺席。
嚴格說起來，Focus Ative Wagon在台灣汽車市場中並沒有完全車格相同的對手，而就如前研所說的Focus車系一職有著相對完整的車型陣容，而結合旅行車與跨界元素的Focus Ative Wagon，讓那些想要有SUV空間機能，又不想要那種重心較高的駕馭感受的朋友們，有了更適切且中庸的選擇。在試駕過Focus Ative Wagon 後，個人認為Focus Ative Wagon可是最適合台灣環境的家庭用車。
| 車型
| Ford Focus Ative Wagon Vignale
| 長/寬/高(mm)
| 4,693x1,844x 1,537mm
| 軸距(mm)
| 2,700
| 車重(kg)
| 1,420
| 引擎型式
| L3渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,497
| 最大馬力(PS/rpm)
| 182/6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 24.5/1,600~4,500
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 215/50R18
| 平均油耗
| 16.1km/L
| 售價
| 104.9萬元