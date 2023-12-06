台南有新旅館！「路徒行旅成大館」雙人房僅2千元起 試營運日曝
台南又將有新的平價旅館開幕！旅宿集團「小鹿文娛」再拓新據點！繼8月於日本富士山下湖畔開設豪華露營之後，「路徒行旅台南成大館」將於明年1月2日起試營運，地點位在成功大學旁邊，距離台南車站從後站步行只需10分鐘。另外，台南特色住宿還有今年9月剛改名的捷絲旅台南虎山館，近日因應冬季推出鍋物，位在10樓號稱有百萬夜景的「Sky Bar」，也將於假日接客。
記者葉盛耀/綜合報導
小鹿文娛旗下有17間旅宿，台灣各地包含台北、花蓮、墾丁、桃園等地，特色是致力於翻玩空間，打造出風格迥異的特色旅店，集團發言人宋怡明提到，「路徒行旅台南成大館」預計於2024年1月2日起試營運，地點就位在成功大學旁，規劃出68間房，整體以木質調打造，平均房間大小約6～7坪，目前初估雙人房每晚約2000多元就能入住全新旅宿，另也規劃家庭四人房，目標客源將以台灣旅客為主。
同樣位在台南的還有剛改名的捷絲旅台南虎山館，館內的捷食藝餐廳即日起推出冬季限定「滋補小金鍋」，以獨特藥膳湯底搭配台灣在地精選肉品或海鮮。其中兩款湯底以紅棗、枸杞、當歸、川芎等珍貴中藥材熬製而成，再巧妙融入主廚悉心研發的麻辣醬與蔬果食材，飽足價每位僅需498元，房客享免收一成服務費之尊榮優惠。
12月起在週五、六夜晚也於飯店頂樓露臺將規劃擁有百萬夜景的「Sky Bar」，讓賓客品味精緻調酒的同時，俯瞰全台唯一的世界級景點－奇美博物館，飯店10樓戶外露臺推出限定Sky Bar，由茶薈知事官邸資深調酒師徐世軒親自操刀，為飯店打造「猛虎硬爬山」、「鼓得摩寧」、「莓力鼓地」等五款系列調酒，搭配捷食藝輕食小品。