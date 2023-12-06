▲Maserati Quattroporte 迎誕生 60 週年

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回顧 Quattroporte 的世代進程，如同在觀賞汽車產業的進化歷史，而未曾變化的是這款豪華轎車旨在為層峰人士提供專屬座駕的初心，更就此在頂級旗艦房車市場中立於不敗之地。Maserati 結合義式先鋒精神以及對於汽車工業的前瞻思維，造就了第一代 Quattroporte，搭載源自賽車技術的 8 缸引擎，配合動感優雅的設計與精緻內裝鋪陳，成為奢華品味的先驅之作。多年來，Quattroporte 豪華轎跑常被譽為「移動的客廳」或「擁有賽道靈魂的豪華轎車」。初代 Quattroporte 的最高時速可達到 230 km/h，而其優雅修長的車身輪廓，則提供了開闊空間和超凡氣度，一脈相承的血統使 Quattroporte 不論歷經各個世代，都為車主帶來不論在駕馭或乘坐上都擁有的驚喜感受。
持續探索奢華邊界的三叉戟品牌，在經歷第二代車型更加大膽卻短暫的嘗試後，緊接著在1990 年代末期開啟了新挑戰，由 De Tomaso 主導的第三代 Quattroporte 車型擺脫了傳統架構卻仍保有初衷，因此穫得了巨大成功。傳承前代無畏精神的第五代車型於 2003 年發表，其先鋒設計思維屢獲殊榮，展現車款全新風采。在經過多次改款、技術不斷革新，公司所屬集團結構變更以及經年累月的量產後，最現代化的第六代 Quattroporte 傲然問世，依舊保持著三叉戟品牌身為義式先鋒的無畏之心。
Quattroporte 的優雅身影總是受到各界菁英名流的青睞，從極富熱忱的收藏家與皇室成員的車庫，到超過 60 部影視作品中的畫面，再到星光匯集的紅毯上，以及出席盛大活動的高級官員身旁。這款橫跨 20 世紀與 21 世紀的經典車型，無疑是汽車領域中無可取代的中流砥柱。60 年過去，Quattroporte 仍然作為開創時代的明星車型，繼續其傳奇旅程。
Maserati 全球總裁 Davide Grasso 表示：「 Quattroporte 是 Maserati 百年歷史重要的拼圖之一。它在過去半個多世紀中，在轎車領域詮釋了 Maserati 的義式奢華精神。自 1963 年以來為品牌開創了過去未曾涉足的市場級距，每代車型持續記錄著這一款最受推崇的 Maserati 豪華轎車的進化過程。Quattroporte 成功地在每一次改款與時俱進地革新，適應時代的變遷、社會的改變、科技和工業的進步，以及時尚潮流的變化。它不僅滿足了我們層峰客戶的需求，也是娛樂界和國際社交圈的首選。我們對此引以為傲，也是對 Maserati 一直以來致力於將獨特的義式奢華輸出到全球的認可。時至今日，Quattroporte 仍代表著品牌的旗艦車型，象徵獨特奢華的設計理念。它的精緻細節、卓越性能、優異品質與寬敞車室空間，再加上永恆經典的設計風格令人讚賞，這使得 Quattroporte 豪華轎跑成為曠世不朽的永恆經典。」