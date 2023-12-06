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Maserati Quattroporte 迎誕生 60 週年

▲Maserati Quattroporte 迎誕生 60 週年
▲Maserati Quattroporte 迎誕生 60 週年

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1963 年，Maserati Quattroporte 在全球汽車領域最大盛事之一 —— 第 45 屆都靈（Turin）車展中首次亮相，歷經六個世代的傳承， Quattroporte 在 Maserati 車款中奠定了旗艦地位，更在車壇中樹立了屹立不搖的領袖風範，不僅廣受仕紳名流的讚譽和喜愛，亦曾獲選為義大利總理指定座駕。Quattroporte 至今生產超越 75,000 輛，創造了永恆傳世的經典車型。在 Quattroporte 迎來 60 週年之際，不僅象徵著三叉戟品牌的輝煌歷史，在未來也將持續開闢全新樣貌，持續演繹義式優雅風範。

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Quattroporte 豪華轎跑在各個世代以來匯集了多位義大利名家設計師的激情和才華，從規劃最初雛形的 Pietro Frua，到包括 Marcello Bertone、Giorgetto Giugiaro、Marcello  Gandini ，以及 Pininfarina 等在內的大師級人物或知名設計公司；最新一代車型則由 Maserati 設計中心（Centro Stile）傾力打造。Quattroporte 不單是三叉戟品牌百年傳奇不容忽視的篇章，也是許多設計師職業生涯中的永恆榮耀。

回顧 Quattroporte 的世代進程，如同在觀賞汽車產業的進化歷史，而未曾變化的是這款豪華轎車旨在為層峰人士提供專屬座駕的初心，更就此在頂級旗艦房車市場中立於不敗之地。Maserati 結合義式先鋒精神以及對於汽車工業的前瞻思維，造就了第一代 Quattroporte，搭載源自賽車技術的 8 缸引擎，配合動感優雅的設計與精緻內裝鋪陳，成為奢華品味的先驅之作。多年來，Quattroporte 豪華轎跑常被譽為「移動的客廳」或「擁有賽道靈魂的豪華轎車」。初代 Quattroporte 的最高時速可達到 230 km/h，而其優雅修長的車身輪廓，則提供了開闊空間和超凡氣度，一脈相承的血統使 Quattroporte 不論歷經各個世代，都為車主帶來不論在駕馭或乘坐上都擁有的驚喜感受。

持續探索奢華邊界的三叉戟品牌，在經歷第二代車型更加大膽卻短暫的嘗試後，緊接著在1990 年代末期開啟了新挑戰，由 De Tomaso 主導的第三代 Quattroporte 車型擺脫了傳統架構卻仍保有初衷，因此穫得了巨大成功。傳承前代無畏精神的第五代車型於 2003 年發表，其先鋒設計思維屢獲殊榮，展現車款全新風采。在經過多次改款、技術不斷革新，公司所屬集團結構變更以及經年累月的量產後，最現代化的第六代 Quattroporte 傲然問世，依舊保持著三叉戟品牌身為義式先鋒的無畏之心。

Quattroporte 的優雅身影總是受到各界菁英名流的青睞，從極富熱忱的收藏家與皇室成員的車庫，到超過 60 部影視作品中的畫面，再到星光匯集的紅毯上，以及出席盛大活動的高級官員身旁。這款橫跨 20 世紀與 21 世紀的經典車型，無疑是汽車領域中無可取代的中流砥柱。60 年過去，Quattroporte 仍然作為開創時代的明星車型，繼續其傳奇旅程。

Maserati 全球總裁 Davide Grasso 表示：「 Quattroporte 是 Maserati 百年歷史重要的拼圖之一。它在過去半個多世紀中，在轎車領域詮釋了 Maserati 的義式奢華精神。自 1963 年以來為品牌開創了過去未曾涉足的市場級距，每代車型持續記錄著這一款最受推崇的 Maserati 豪華轎車的進化過程。Quattroporte 成功地在每一次改款與時俱進地革新，適應時代的變遷、社會的改變、科技和工業的進步，以及時尚潮流的變化。它不僅滿足了我們層峰客戶的需求，也是娛樂界和國際社交圈的首選。我們對此引以為傲，也是對 Maserati 一直以來致力於將獨特的義式奢華輸出到全球的認可。時至今日，Quattroporte 仍代表著品牌的旗艦車型，象徵獨特奢華的設計理念。它的精緻細節、卓越性能、優異品質與寬敞車室空間，再加上永恆經典的設計風格令人讚賞，這使得 Quattroporte 豪華轎跑成為曠世不朽的永恆經典。」

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