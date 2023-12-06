Mazda CX-9 迎新回饋價 159.9 萬元
純正日式旗艦休旅 MAZDA CX-9 以大氣優雅外觀與日本進口正 6/ 7 人座的豪華內裝質感，展現日式美學與匠心獨具的職人工藝，一直以來在休旅車市場中深受層峰客層青睞，成為家庭與商務多功能旗艦休旅的市場標竿。台灣馬自達今日（12/6）推出「MAZDA 迎新倒數」限時購車優惠專案，針對原價 183.5 萬元的 MAZDA CX-9 25T AWD Signature SE 車型推出迎新回饋價 159.9 萬元，敬邀慧眼獨具的品味人士即刻入主，輕鬆擁有日系豪華質感的夢想座駕。
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MAZDA CX-9 25T AWD Signature SE 外觀以優雅精緻的不凡姿態在七人座休旅市場獨樹一格，內裝的質感更是可從配備細節中體現，包含結合座椅位置記憶功能的駕駛座八向電動調整附電動腰靠調整，與大面積皮革包覆車艙、實木飾板及溫潤細緻的菱格紋 Nappa 真皮座椅搭載雙前座導流式通風功能，輔以雙開啟模式電動天窗展現開闊大氣車艙；另外，配備三區獨立恆溫空調、BOSE® 環繞音響系統與高靜謐性的 NVH 車艙寧靜工程，讓全車乘員皆能享有同等的尊榮禮遇，而這也是 MAZDA 持續領先同級，深受車主推崇的上乘車載配置。此外，藉由可清晰呈現所需行車資訊的前擋投影式全彩抬頭顯示器，輔以科技便利配置如無線充電裝置、車載娛樂裝置Android AutoTM 與無線 Apple CarPlayTM 讓人性化直覺操作接軌數位潮流。
搭載 SKYACTIV-G 2.5T 渦輪動力的 MAZDA CX-9 25T AWD Signature SE，提供 230ps/42.8kg-m 最大動力輸出，結合 i-ACTIV AWD 智慧型四輪驅動及 Off-Road 循跡輔助功能，敏捷操控性展現從容且不受地域限制的多元生活樣貌。而靈活座椅收折機能，也為空間增添了便利性，不論露營、車宿都可輕鬆對應，讓駕駛與乘客皆能享受更加舒適愜意的旅程。更貼心的安全科技配備包含全速域主動車距控制巡航系統 (MRCC)、車道偏移防止系統 (LAS)、盲點偵測系統 (BSM) 與 360° 環景輔助系統，也讓長途行駛或是駛於窄巷內都能滿足駕駛對自信操控的嚮往，盡情沉浸在人馬一体的駕馭樂趣。敬邀喜愛 MAZDA 的消費者把握 MAZDA CX-9「迎新倒數」限時入主優惠，為家庭與商務等多重需求購入完美座駕，迎接美好新年到來。
期間
車型
優惠內容
2023 年 12 月 1 日至 12 月 29 日止
MAZDA CX-9 25T AWD Signature SE
|原售價 183.5 萬元，限時入主享 23.6 萬元優惠折扣，方案 2 擇 1
② 23.6 萬元總值之 5 年原廠保固、5 次原廠免費基礎保養、交車配件、原廠配件 (車頂飾條、行李廂隔板與 MAZDA CONNECT-NAVI 衛星導航系統)、購車首年升級乙式車體險及政府汰舊換新 5 萬元補助