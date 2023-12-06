▲福斯商旅 首創一島一飯店 Hotel California 不思議車宿，T6.1 California Ocean 限量抵台

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福斯商旅提供VanLife買家不同等級的移動選擇，包含符合入門級距的限量T6.1 California Beach Style，以及媲美五星級Villa的T6.1 California Ocean 4MOTION，以實用機能且多元化的產品配備，持續獲得戶外玩家喜愛；其中風靡全球、炙手可熱的夢幻露營車California更是獲得消費者高度好評，自2016年T6車系推出至今，在台銷售累計已突破1,500台，持續締造國內露營車銷售佳績；為此，台灣福斯商旅特與原廠極力爭取更多的T6.1 California Ocean產能，並已於12月陸續抵台，期望讓所有喜愛說走就走的戶外玩家皆能親身感受經典露營車的無窮魅力。
戶外玩家首選的T6.1 California Ocean，一次擁有超完整露營設備，及符合現代生活的駕馭機能與收納空間，全面滿足車宿生活，其專屬配備包含：「伸縮式車側遮陽棚」及輕巧便利不佔空間的「隱藏式摺疊桌椅」，讓戶外旅行不論晴雨都能隨心展開；車室內裝則以豐富機能性為設計導向，除標配「電動液壓可收納外掀式升降車頂帳篷」外，內建54組碟型彈簧符合人體工學結構，並提供下鋪加厚型舒適雙人床墊，不論上下舖，皆提供全家人一個輕鬆自在的舒眠環境。
T6.1 California Ocean同步搭載「全功能流理台含42升的冰箱」、「不鏽鋼清洗水槽及雙爐烹飪瓦斯爐」、「三區獨立恆溫空調含駐車暖氣」，以及多功能「置衣櫃」、隱密性極高的「環艙遮光簾」等可對應多樣化的戶外生活所需；同時備有「外接式沖洗裝置」，讓車宿生活更加輕鬆便利；此外，駕駛艙座椅亦可180度轉向與乘客艙的二人座椅對坐，滿足和家人朋友共享的歡樂時光。
VanLife 是一種隨興所至，說走就走的生活態度，福斯商旅一生絕對要有的夢幻露營旗艦車款－T6.1 California Ocean，不僅搭載五星級Villa的露營貼心機能設計，同時滿足國人VanLife樂旅生活，以獨一無二的露營車為家，車在哪，家就在哪，不受拘束，大膽探索每一個冒險，盡情享受VanLife車旅生活！
T6.1 California車系正式售價
- California Beach Style：新台幣$ 2,558,000
- California Ocean 4MOTION：新台幣$ 3,448,000