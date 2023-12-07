▲ Suzuki新一代Swift正式亮相

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以量產車身分定裝亮相的新一代Swift，車身基本尺碼為全長 3,860 mm、全寬 1,695 mm、全高 1,500 mm，在外觀上與Swift Concept幾乎相差無幾，原廠表示新造型可以展現高級形象，並彰顯個性化，全新設計的外型，優化前保桿、後擾流翼與輪拱的空力設計，讓整體風阻較前代降低了4.6%，水箱護罩以黑色鋼琴烤漆提升質感，搭配上LED頭尾燈組。新Swift在日本提供了9 種單色和4種雙采塗裝車色，其中藍色珍珠金屬漆、灼熱紅珍珠金屬漆與純白珍珠漆採用三層鍍膜結構。實現深層紋理和高色彩飽和度。
以量產車身分定裝亮相的新一代Swift，車身基本尺碼為全長 3,860 mm、全寬 1,695 mm、全高 1,500 mm，在外觀上與Swift Concept幾乎相差無幾，原廠表示新造型可以展現高級形象，並彰顯個性化，全新設計的外型，優化前保桿、後擾流翼與輪拱的空力設計，讓整體風阻較前代降低了4.6%，水箱護罩以黑色鋼琴烤漆提升質感，搭配上LED頭尾燈組。新Swift在日本提供了9 種單色和4種雙采塗裝車色，其中藍色珍珠金屬漆、灼熱紅珍珠金屬漆與純白珍珠漆採用三層鍍膜結構。實現深層紋理和高色彩飽和度。
在車身結構上，在更多結構處使用高強度鋼材，並使用利用結構膠打造了輕量化、高剛性的車體。懸吊防傾桿經強化，抗扭曲能力更強，以利抑制過彎側傾，並且透過增加後懸吊的行程，減少顛簸路面彈跳，提升了乘坐舒適性。
動力系統搭載新開發的1.2升Z12E型高效能引擎，與搭配電動馬達構成輕油電混合動力系統，其中引擎部分可輸出82PS最大馬力與11kgm最大扭力，電動馬達部分則有3.1PS馬力與6.1kgm扭力，並搭配新開發的輕量化CVT變速系統。未來另可選擇五速手排變速系統。
安全性部分，配置了最新的 Dual Sensor Brake Support II雙感知器煞車輔助系統，結合了毫米波雷達和單鏡頭攝影機，與上一代相比，視角和偵測區域有所擴大，並增加了自行車和摩托車偵測能力，並配有全速域ACC、車道維持輔助、DMS駕駛疲勞警示、DSBS雙感知器煞車輔助、BSM車側盲點偵測、後方橫向警示等系統。
在日本的基本售價為自172.7萬起，年販售目標為30,000輛；新一代Swift在日本上市後，陸續也會在其他市場上市，身為Suzuki最重要的銷售主力，新一代Swift最快也有機會於2024年導入台灣。