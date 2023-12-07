▲ Tesla前員工爆料，FSD自駕系統根本尚未做好上路準備

Tesla的FSD自駕系統一直飽受爭議，而宣傳方式導致駕駛使用方法錯誤，進而造成數百起事故，先前國外也有實際測試，結果發現根本無法偵測到孩童，而日前Tesla前員工也爆料，FSD系統其實根本還沒做好上路的準備。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Tesla FSD自駕系統一直都飽受爭議，尤其當將雷達改為攝影鏡頭後又更加讓人擔憂，然而實際方面Tesla也大力宣傳自家的FSD系統，甚至更表示是市面場最好的自駕系統，不僅如此錯誤的宣傳卻讓駕駛者使用觀念不正確，也因此不時就傳出意外事故，據統計至2019年來Tesla 就因FSD系統造成700多起車禍事故。針對自駕系統相關專家也表示Tesla過度吹捧該技術系統，使其讓駕駛高估了FSD能力，然而日前Tesla前員工就爆料，FSD系統軟體與硬體皆根本尚未做好實際上路的一切準備忽視駕駛安全需求。Tesla前員工爆料FSD系統軟體與硬體皆根本尚未做好實際上路的一切準備。×Tesla前員工爆料FSD系統軟體與硬體皆根本尚未做好實際上路的一切準備。 Suzuki新一代Swift正式亮相 《華爾街之狼》電影車又要拍賣了，這次是另一輛沒被撞爛的Lamborghini Countach Isuzu 台北合眾汽車現身南台汽機車大展 NLR 5 噸同步亮相福斯商旅 首創一島一飯店 Hotel California 不思議車宿，T6.1 California Ocean 限量抵台