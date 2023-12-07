星巴克、五桐號、康青龍「買一送一」　鶴茶樓、TEA TOP第2杯半價

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星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌五桐號：Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」！亞錦賽限定杯
五桐號贊助亞錦賽獲授權製作「棒球亞錦賽限定紙杯」，即日起至12月13日，賽程期間只要到五桐號門市、外送平台、線上點餐，購買大杯飲品「不限品項」，都可以獲得「棒球亞錦賽限定杯」。
獨家與外送平台Uber Eats合作，限定2款限定飲品「買一送一」！即日起至12月19日，限定「綠茶凍楊桃冰茶、仙草凍奶茶」2款限定飲品，可享「買一送一」好康，咀嚼控在家看轉播也能開喝。
📌康青龍：兩波「買一送一」開喝
康青龍 X UberEats全用戶享好康，即日起至12月19日，御香烏龍綠茶或碧玉茉莉綠茶「買一送一」優惠；Uber One會員消費滿額再享85折。
康青龍會員系統上線，加入官方LINE，會員每日上午11:00限時開放搶券，最後一波12月11日至12月12日，有沁心金萱、桂花御香烏龍、太極金星「買一送一券」大優惠，數量有限，搶完為止。
📌TEA TOP最低10元！仙楂 108「第二杯半價」
TEA TOP 第一味推出新品「仙楂 108」，以仙楂調和經典「108 茶王」打造微酸爽口的全新手搖飲料，即日起至12月10日限時13:00～19:00，新品仙楂 108(茶王)「第二杯半價」優惠，每人限購一組，活動僅限北部與中部等地區門市。
12月15日至12月19日 TEA TOP 第一味在 Facebook 官方粉絲頁，天天釋出「10元電子優惠券」活動，限量 2000 張，活動 5 天總共狂撒 10000 張請大家喝飲料；聖誕節12月22日至12月25日限定，購買指定熱飲系列如Q凍竹香厚鮮奶、可可鮮奶、當代雙Q、蕎麥茶任一飲品，可以 24 元加購「仙楂 108(茶王)」乙杯。
📌鶴茶樓「第二杯半價」！開喝冬至奶茶搭配「花生粉角」
鶴茶樓慶祝聖誕節，12月6日一日獨享優惠，到店購買冬至粉角奶茶、或花生粉角奶茶兩杯任搭，可享「第二杯半價」好康。提醒大家，價低者優惠，每人限購兩組；結帳金額四捨五入計算；外送/電話自取不適用。