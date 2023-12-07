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星巴克、五桐號、康青龍「買一送一」　鶴茶樓、TEA TOP第2杯半價

▲今迎大雪節氣必收暖心手搖飲料及咖啡優惠！星巴克、五桐號、康青龍開喝「買一送一」，鶴茶樓、TEA TOP雙雙「第2杯半價」，超狂5大飲品好康一次告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今迎大雪節氣必收暖心手搖飲料及咖啡優惠！星巴克、五桐號、康青龍開喝「買一送一」，鶴茶樓、TEA TOP雙雙「第2杯半價」，超狂5大飲品好康一次告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今迎大雪節氣，暖心手搖飲料及咖啡優惠不能少！星巴克、五桐號、康青龍都開喝「買一送一」，鶴茶樓、TEA TOP則是雙雙「第2杯半價」，超狂5大飲品好康一次告訴你。

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📌星巴克數位體驗「買一送一」喝到年底
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。

提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

▲聖誕節咖啡、手搖飲料優惠一次整理！星巴克「買一送一」今起連喝29天，鶴茶樓「第二杯半價」、龜記抽獎送「獨享100杯」、Mr.Wish有「雙果混搭」飲品加「草莓啵啵」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲聖誕節星巴克數位體驗「買一送一」喝到年底。（圖／翻攝自星巴克FB）
📌五桐號：Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」！亞錦賽限定杯
五桐號贊助亞錦賽獲授權製作「棒球亞錦賽限定紙杯」，即日起至12月13日，賽程期間只要到五桐號門市、外送平台、線上點餐，購買大杯飲品「不限品項」，都可以獲得「棒球亞錦賽限定杯」。

獨家與外送平台Uber Eats合作，限定2款限定飲品「買一送一」！即日起至12月19日，限定「綠茶凍楊桃冰茶、仙草凍奶茶」2款限定飲品，可享「買一送一」好康，咀嚼控在家看轉播也能開喝。

▲五桐號Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」！開喝亞錦賽限定杯。（圖／翻攝自五桐號FB）
▲五桐號Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」！開喝亞錦賽限定杯。（圖／翻攝自五桐號FB）
📌康青龍：兩波「買一送一」開喝
康青龍 X UberEats全用戶享好康，即日起至12月19日，御香烏龍綠茶或碧玉茉莉綠茶「買一送一」優惠；Uber One會員消費滿額再享85折。

康青龍會員系統上線，加入官方LINE，會員每日上午11:00限時開放搶券，最後一波12月11日至12月12日，有沁心金萱、桂花御香烏龍、太極金星「買一送一券」大優惠，數量有限，搶完為止。

▲康青龍大方祭出兩波「買一送一」優惠。（圖／翻攝自康青龍FB）
▲康青龍大方祭出兩波「買一送一」優惠。（圖／翻攝自康青龍FB）
📌TEA TOP最低10元！仙楂 108「第二杯半價」
TEA TOP 第一味推出新品「仙楂 108」，以仙楂調和經典「108 茶王」打造微酸爽口的全新手搖飲料，即日起至12月10日限時13:00～19:00，新品仙楂 108(茶王)「第二杯半價」優惠，每人限購一組，活動僅限北部與中部等地區門市。

12月15日至12月19日 TEA TOP 第一味在 Facebook 官方粉絲頁，天天釋出「10元電子優惠券」活動，限量 2000 張，活動 5 天總共狂撒 10000 張請大家喝飲料；聖誕節12月22日至12月25日限定，購買指定熱飲系列如Q凍竹香厚鮮奶、可可鮮奶、當代雙Q、蕎麥茶任一飲品，可以 24 元加購「仙楂 108(茶王)」乙杯。

▲TEA TOP酸甜新品「仙楂 108(茶王)」祭出第二杯半價優惠。（圖／珍鼎記茶飲提供）
▲TEA TOP酸甜新品「仙楂 108(茶王)」祭出第二杯半價優惠。（圖／珍鼎記茶飲提供）
▲聖誕節推薦冬日開喝Q凍竹香厚鮮奶、可可鮮奶、當代雙Q、蕎麥茶等暖心飲料。（圖／珍鼎記茶飲提供）
▲聖誕節推薦冬日開喝Q凍竹香厚鮮奶、可可鮮奶、當代雙Q、蕎麥茶等暖心飲料。（圖／珍鼎記茶飲提供）
📌鶴茶樓「第二杯半價」！開喝冬至奶茶搭配「花生粉角」
鶴茶樓慶祝聖誕節，12月6日一日獨享優惠，到店購買冬至粉角奶茶、或花生粉角奶茶兩杯任搭，可享「第二杯半價」好康。提醒大家，價低者優惠，每人限購兩組；結帳金額四捨五入計算；外送/電話自取不適用。

▲鶴茶樓「第二杯半價」！冬至奶茶搭配「花生粉角」新上市。（圖／鶴茶樓提供）
▲鶴茶樓「第二杯半價」！冬至奶茶搭配「花生粉角」新上市。（圖／鶴茶樓提供）

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