「基泰大直」搞倒25戶鄰宅滿3月 網紅崴爺證實：已拿回全額退款
基泰建設（2538）大直街新建案「基泰大直」因施工不慎，造成隔壁公寓傾斜倒塌，事發至今（7）已滿3個月，目前倒塌鄰房已全面拆除，北市都更處調查，7成住戶傾向於倒塌基地與「基泰大直」共同都更，而「基泰大直」原購戶、網紅「崴爺」也低調證實，11月已拿回全額退款。
記者徐銘穗/綜合報導
「基泰大直」鄰損案發生在9月7日晚間，台北市都市更新處指出，依市府10月調查住戶意願，25戶倒塌戶中，僅有8戶、占比約3成願與東側鄰地進行公辦都更，相對有7成住戶較傾向與「基泰大直」基地共同都更。而倒塌鄰房的東側、南側鄰地，分別有85、90%住戶願意公辦都更，目前市府也已啟動相關程序協助。
至於先前包含財經網紅「崴爺」在內的「基泰大直」已購戶，看到該案造成倒塌事件後，不少買方有意退款。《ETtoday房產雲》報導，崴爺透過經紀人表示，此案於11月時已收到全額退款，其他細節則不方便多做說明。
基泰建設發言人紀鈞舜也證實，基泰一直都有善意互動，也願意以開放心態討論全額退款等事宜，但由於協商仍在持續進行中，其他細節不方便對外透露。至於「基泰大直」與鄰房的都更案，他則表示，該案由住戶發動、市府主導，基泰未有參與整合。
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