撞球之子楊清順逝世惹淚！眾嘆撞球沒落 撞球館比漫畫店少真相曝
台灣撞球傳奇名將「撞球之子」楊清順肺癌逝世，享年45歲。噩耗讓球迷震驚難過不已，紛紛懷念昔日楊清順打球的風采，感嘆台灣撞球沒落了。《NOWnews今日新聞》查詢財政部統計資料庫，發現極盛時期全台撞球館（間）有725家，營銷總額破億元，而截至今年9月僅剩254家，比同樣街頭罕見、現存306間的漫畫出租店還少。
記者徐銘穗/綜合報導
財政部資料顯示，台灣撞球館最多的時代是2007年2月，全台有725家，銷售總額計1億62萬3000元，平均每家約13.8萬元。而2007那年，楊清順最轟動的是到菲律賓跟「地下球王」歐可洛（Dennis Orcollo）單挑「3天60局」，以60：42拿回1萬美金（約新台幣314萬元）。據悉，當時楊清順的球桿South West，成為球友搶手貨，手工桿要數十萬元。
然而最新統計，今年9月全台撞球館只剩254家，銷售額總計3072萬3000元，平均每家約12萬元。同樣曾紅極一時的保齡球館，極盛時期有600多家，但至今年9月只剩42家；而被認為街頭少見的「小說、漫畫及雜誌出租店」，今年9月還有306家，家數比撞球館還多。
對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，撞球館需要較大的空間，收益卻沒那麼高，收益效果就不好，不符合現在的市場跟消費需求，就算搬到樓上，2、3樓租金也高，加上營建消防法規也嚴格，雖然目前仍有撞球國際賽事與轉播，但撞球人口已不多，但保齡球館一樣，都是時代下產物，也同樣隨時代浪潮退去。
何世昌分析，撞球館極盛時期平均每家銷售總額約13.8萬元，如今16年後的低谷時期，每家銷售總額約12萬元，相去不大，代表市場已呈現飽和，「總體消費上不去，面臨紅海價格淘汰賽」，前途堪憂。
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