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Suzuki Wagon R於日本累計銷量突破500萬輛大關

▲ Suzuki Wagon R於日本累計銷量突破500萬輛大關
▲ Suzuki Wagon R於日本累計銷量突破500萬輛大關

Carture 車勢文化

Wagon R可說是Suzuki最具代表性、也是台灣車迷最熟悉的日本K Car之一，自1993年9月問世以來，至2023年不僅屆滿30年，截至11月2日，Wagon R車系在日本累計銷量正式突破500萬輛，成為繼Alto之後第二款Suzuki在日本國內累計銷量突破500萬輛的車型。

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1993年9月發發表表的第一代Wagon R，以「乘客至上，追求舒適易用的包裝」為理念開發。在日本車壇創造了一個新的流派，再導入類廂型車概念下，創造K Car新的面貌，也對K Car市場的振興做出了貢獻，讓Wagon R也成為Suzuki最具代表性的K Car，影響著日本K Car近30年的發展趨勢。Wagon R 在融入消費者需求以及時代要求的安全和環保性能的同時不斷發展，現已發展到第六代車型。

1993年9月 初代Wagon R。
1993年9月 初代Wagon R。
1998年10月 2代目Wagon R。
1998年10月 2代目Wagon R。
2003年9月 3代目Wagon R。
2003年9月 3代目Wagon R。
2008年9月 4代目Wagon R。
2008年9月 4代目Wagon R。
2012年9月 5代目Wagon R。
2012年9月 5代目Wagon R。
2012年9月 5代目ワゴンR ダウンロード （1.50 MB） 2017年2月 6代目Wagon R。
2012年9月 5代目ワゴンR ダウンロード （1.50 MB） 2017年2月 6代目Wagon R。
Wagon R不僅在日本發光發熱，也以不同身分於海外市場銷售，其中在台灣也曾紅極一時的Solio，就是衍生自第二代Wagon R。

Wagon R的歷史和日本國內累計銷售里程碑

1993年9月   第一代Wagon R發發表

1993年12月 '93-'94 RJC 年度新車獎

1998年10月 第二代Wagon R發發表

1999年3月   國內累計銷量達100萬台

2003年9月   第三代Wagon R發發表

2003年12月 國內累計銷量達200萬台

2008年6月   國內累計銷售量達300萬台

2008年9月   第四代Wagon R發發表

2008年11月 2009 年 RJC 年度汽車獎

2012年9月   第五代Wagon R發發表

2013年九月   國內累計銷售量達400萬台

2017年2月   第六代Wagon R發發表

2023 年 11 月       國內累計銷量達500萬台

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