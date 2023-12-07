▲ Suzuki Wagon R於日本累計銷量突破500萬輛大關

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1993年9月發發表表的第一代Wagon R，以「乘客至上，追求舒適易用的包裝」為理念開發。在日本車壇創造了一個新的流派，再導入類廂型車概念下，創造K Car新的面貌，也對K Car市場的振興做出了貢獻，讓Wagon R也成為Suzuki最具代表性的K Car，影響著日本K Car近30年的發展趨勢。Wagon R 在融入消費者需求以及時代要求的安全和環保性能的同時不斷發展，現已發展到第六代車型。
Wagon R不僅在日本發光發熱，也以不同身分於海外市場銷售，其中在台灣也曾紅極一時的Solio，就是衍生自第二代Wagon R。
Wagon R的歷史和日本國內累計銷售里程碑
1993年9月 第一代Wagon R發發表
1993年12月 '93-'94 RJC 年度新車獎
1998年10月 第二代Wagon R發發表
1999年3月 國內累計銷量達100萬台
2003年9月 第三代Wagon R發發表
2003年12月 國內累計銷量達200萬台
2008年6月 國內累計銷售量達300萬台
2008年9月 第四代Wagon R發發表
2008年11月 2009 年 RJC 年度汽車獎
2012年9月 第五代Wagon R發發表
2013年九月 國內累計銷售量達400萬台
2017年2月 第六代Wagon R發發表
2023 年 11 月 國內累計銷量達500萬台