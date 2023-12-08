倒數36天最新戰報／柯文哲：墨綠不怕髒　怎麼潑糞都不會被看到

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民眾黨總統候選人柯文哲昨到《NOWnews今日新聞》自製網路節目「鄉民大學問」接受專訪，談到民眾黨打選戰資金短缺，但柯文哲仍堅持不愛辦募款餐會，他說直接捐錢就好，不要吃飯那麼麻煩，在台北市也沒辦法找到一桌1萬元以下的餐廳。此外，談到未來若當選總統，柯文哲說，還是會依循現任總統蔡英文的路線，但在兩岸關係上「比較會表達和善」，只是軍事領域仍堅持發展台灣自衛能力。他也強調，自己沒有民進黨的包袱，外交路線將更加靈活。
民進黨立委參選人王義川多次向民眾黨不分區立委參選人黃國昌下辯論戰帖，題目是「白色是不是容易髒的顏色」，柯文哲也回應自己是墨綠，「白色當然是有髒東西在上面容易被看到，反而是墨綠怎麼潑糞都不會被看到。」
柯文哲昨也提出農業政策，他認為，台灣農地小而分散，不利國際品牌發展，消費市場過於淺碟，容易賤價傷農，因此必須建立戰略糧食安全計畫，針對糧食安全提出風險評估，並以數據支撐農田保育與計劃性生產，以及建立農業防災安全網，面對極端氣候，建構完整農漁村韌性環境。
人在歐洲的民眾黨副總統候選人吳欣盈，接受TVBS專訪時被問到，自己是什麼動物？他說，「大家常講我是誤入叢林的小白兔。」
【國民黨】
國民黨總統候選人侯友宜昨與副手趙少康拜會立法院前院長王金平，王也點頭願意歸隊輔選，將擔任侯友宜全國後援會總會長。侯友宜說，王金平從政以來為國為民，為人民福祉、國家發展盡最大力量，他非常敬佩，選舉到最後關鍵時刻，王金平願意擔任後援會總會長，整合所有力量，最後全力衝刺，他非常感動，跟副手趙少康一樣是情義相挺。
對於柯文哲說，會遵循蔡英文路線，侯友宜批，蔡政府外交策略完全失敗，不僅斷了數個邦交國，無法參與區域經濟組織，兩岸也不溝通，按照蔡英文路線行不通，他主張親美和中。
趙少康昨到中部輔選，他說國民黨北部的得票應可打平南部小輸的局面，選舉勝利關鍵就在中彰投雲4縣市。特別的是，這4縣市都是藍營女性首長執政，「女性撐起整片天」，未來在女首長帶頭下，國民黨只要中部贏，整個大選就能贏。
【民進黨】
民進黨總統候選人賴清德昨到新北市中和區，幫立委參選人吳崢輔選，這是賴清德第五度到中和幫吳崢站台，他說吳崢從大學起就與一群青年共同為台灣擋下服貿協議，現在更懷抱為中和打拚的決心，希望鄉親能大力支持許淑華與吳崢，讓他們順利進入國會為大家服務。
此外，賴清德競選總部昨舉行反賄選記者會，以「萬老師」角色走紅的不分區立委參選人郭昱晴擔任反賄選大使，分享各種賄選手法，呼籲選民拒絕賄選，檢舉獎金最高2000萬元。
賴清德老家則被對手質疑是違建，且長期未繳稅，賴競辦回應，藍白兩黨不斷以錯誤訊息試圖誤導社會大眾，這不是一般都市中的違建，也沒有竊占國土，而是普遍存在於礦區的合法房舍，賴清德過去也強調，該繳的稅都有繳，一定尊重新北市政府依法核定的程序。
民進黨副總統候選人蕭美琴昨無公開行程，但外界對他的謾罵聲浪加劇，前立委李勝峰在節目上以「皮條客」、「美國走狗」等羞辱詞彙，用以描述蕭美琴於擔任駐美代表期間的外交工作，民進黨昨反批，沒有人應該因為自身的性別而承受任何污辱，更不該為造謠而抹滅女性政治人物在專業領域的表現，請停止任何形式對女性的羞辱。
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