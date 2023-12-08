上山取材、造船沒有藍圖　《匠人魂》揭密達悟族拼板舟海洋文化

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影片開頭呈現蘭嶼的日常景象：海面上的拼板舟、孩子海邊戲水、漁民潛海捕魚，還有一條條風乾的飛魚。鍾馬雄在影片中說，「我們的老祖宗與神，每年都給我們飛魚，而且飛魚來時天氣很好不易船難。」達悟人造船捕飛魚，並相信這是上天的恩待，道出他們對拼板舟的堅持與背後文化意涵。鍾馬雄小學畢業時，父親便教導他造船、抓魚看海流；夏曼・馬多博士則在30歲回到蘭嶼，跟隨部落長輩參與造大船工事，逐年累積經驗。
上山取材是造拼板舟的第一步，造船之難，在取得合宜的木材。夏曼・馬多博士解釋，造一艘船需用多種樹種，船底板直接觸及礫灘與暗礁，首選堅硬耐磨的台東番龍眼；船的首尾採用耐撞的欖仁舅；船板考量浮力，選用大葉山欖、麵包樹、綠島榕等質地輕軟的板材；接合所有拼板的木釘則以小葉桑製成。少量多樣的樹種造船，維持生態永續性，也反映蘭嶼豐富的林相。
造船者以27塊構件拼接出一艘20人大舟，沒有藍圖，更沒有精確的規格，「你自己要去判斷說我要做多大，方便我怎麼拖上來、推下去，是看你個人。」夏曼・馬多博士以指輻丈量示意之餘強調，「只要穩就可以，只要你的船做得很平穩，你這艘船就不怕翻船。」
這條上山到下海的造船之路更是整個家族的大事。鍾馬雄說，船表現家族的團結與榮譽，由10餘名男性聯手伐木劈材、拼接成形、雕刻繪飾，婦女也會練習耍髮舞於祭典時演出，並種植芋頭，等船完工落成下水，再將芋頭、豬肉堆滿拼板舟並分食，祈求平安。祭典的高潮則由眾人將大船抬往灘頭、拋船到試航，「不是很容易的事情，⽽且在2、3年的過程中，每⼀個⼈都要⾝體很健康」。
j文化總會指出，據聞達悟族人曾出海航向國際，到巴丹島貿易，近年兩地再次展開交流，蘭嶼也發起航海計畫，跨部落共築一艘20人大舟，希望重現這條祖先行過的水路。鍾馬雄、夏曼・馬多博士等人因為造舟而聚首，出借自己的器具、技術與勞力，造船終由父傳子繼的個體技術指導，走向具有公共性的人文知識傳承。承繼前人技藝的夏曼・馬多博士也說，「做船不是家族的事了，應該是屬於我們蘭嶼人的。」並向年輕人喊話，想學做船的都可向他學習，繼續傳承這份文化。
為紀錄台灣百工百業豐沛能量、紀錄匠人一生懸命的精神，文總自2017年起拍攝《匠人魂》系列影片，累積破500萬次觀看。文總感謝文化部、外交部、彰化銀行、中華電信支持與協助，一起將世界傳遞台灣的匠人精神，影片即日起可於文化總會的Facebook、YouTube觀賞。