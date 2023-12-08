特企／陽獅集團展現多元優勢　李奧貝納確立領先地位

12/5晚間在上海的頒獎典禮中，陽獅集團大中華區中國、台灣、香港各市場獲獎連連，旗下品牌總計贏得22項大獎。陽獅集團台灣六大品牌亦各自展現精彩佳績，在創意、媒體、數位、公關領域均贏得肯定，共創Power of One卓著成果，展現台灣行銷傳播集團的最佳整合綜效。
李奧貝納 鞏固創意翹楚優勢
台灣李奧貝納（Leo Burnett Taiwan）奔放破框的創意斬獲豐碩成果，在台灣年度創意代理商（Taiwan Creative Agency of the Year）、大中華年度內容行銷代理商（Greater China Content Agency），及大中華年度顧客互動代理商（Greater China Customer Engagement Agency）等項目，贏得二金一銅三項大獎，獲獎率及質量高居業界之首。在李奧貝納台灣執行長暨創意長楊榮柏的領導，及陽獅集團台灣一個陽獅（Power of One）的策略串連下，李奧貝納的創意光芒持續大步躍升，結合陽獅集團實力堅強的媒體、數據、技術及平台資源，不斷創造一個個叫座且叫好的成功行銷案例。
去年承諾持續進步、創造更亮眼成績的李奧貝納台灣執行長暨創意長楊榮柏，2023年繼續兢兢業業地引領此台灣最大的創意品牌，在各面向均開創出優秀的成績。不僅業績兩位數成長、國際大獎不斷，在員工福利和人才發展上更時時展現創意風格，結合集團資源與客戶夥伴齊心為同仁開拓新視野、推升新高度。而楊榮柏期許台灣李奧貝納以創意改變社會的用心，也在長期耕耘後開花結果，催生了「器官捐贈聲紋卡」這個由李奧貝納台灣主動提案給政府機構的大創意。
兩年多以來，同時肩負創意人及經營者雙重任務的楊榮柏，以其全方位優勢經營，使台灣李奧貝納遠超出創意代理商的傳統框架，不再僅以廣告創意及廣告獎為重心，而是在方方面面都以創意引導創新，甚而引領產業潮流，企圖將台灣李奧貝納打造成眾人「心之所嚮」的品牌。
雖然年度最佳創意代理商是《Campaign》Agency of the Year的壓軸大獎，獲得了全場最高的關注，但對於走上頒獎台的李奧貝納台灣執行長暨創意長楊榮柏來說，獲得金獎榮耀是推動傳統創意代理商轉型成功的證明而非驚喜，真正的驚喜早已體現在工作中的每一次突破！楊榮柏深有所感地說：「陽獅這個大家庭人才濟濟，創意、媒體、數位、公關、數據分析、創新技術……每一次都讓我有驚喜。在李奧貝納團隊的熱血力量感染下，每個人都全力以赴、分工合作，不僅充分展現Power of One的精神，更強化了We are The One當仁不讓的壯志豪情。」
星傳實力各受肯定 博丰數位蟬連三金
在今年九月最新的RECMA代理商品質評選中，以高分獲得媒體代理商一、二名的星傳媒體（Starcom）與實力媒體（Zenith）—陽獅集團的另兩大旗艦品牌，今年也繼續為媒體業界推動創新。無論是實力的「AIROI」，或是星傳的「StarCommerce」，都充分結合趨勢與洞察，為客戶品牌發展新商機。身為《Campaign》Agency of the Year盛會中從不缺席的優等生，星傳媒體在年度媒體代理商（TW Media Agency of the Year）及大中華區年度人才發展計劃（GC Talent Development Programme）獲頒雙銀；實力媒體也在年度數位代理商（TW Digital Agency）中獲頒銅獎。
而連續三年榮獲大中華年度程序化代理商（Greater China Programmatic Agency of the Year）金獎的博丰數位（Performics），每年都以領先的數位技術帶給業界不同的震撼。2023年，博丰數位結合年度重頭戲AI，將原本發展已臻完善的數據、技術、創意、操作專業整合再次大步推升，並藉此佳績再度蟬連大中華區金獎，創下台灣代理商業界唯一大中華區三連霸的殊榮，成為最佳程序化代理商獎項中一座難以逾越的高山。
陽獅集團中的初生之犢—明思力公關（MSL），也呈獻出一鳴驚人的佳績，首度參賽即在年度公關代理商（TW PR Agency）獎項中得到銅獎。
「為李奧貝納台灣寫下歷史新頁的那一刻，固然熱血沸騰，」陽獅集團台灣首席執行長張明玲表示，「但集團各品牌的合作與共創的每一項成績，更是點點滴滴都令人感動莫名。整合集團資源是責任，讓每個品牌都能保有自己的特色，進而發光發熱，更是身為集團掌舵者最大的成就與欣慰。」
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