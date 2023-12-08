▲ 【試駕】移動生活實驗室，電動多人座Kia EV9不只家用更科幻

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這般購車情境更好發於中小企業主或中高階經理人層級買家身上，一般狀態下，到了具備300萬元購車預算的人生階段，所需考量的已遠不止自身喜好，從三代同遊的需求，乃至對應生活模式、體驗移動科技、享受駕乘樂趣甚至符合社會期許及展現美感態度等等也須一併納入思考，此時放眼市面上絕大多數車款，要滿足所有條件無啻緣木求魚，又或者得提高預算不少，一旦再加上電動車崛起、個人品味延伸與享受主義盛行等當代思潮，要選擇一款完全適合自己且符合一切生活需求的車，想想真的頗為困難。
之所以會有這些想法，導因於搶先完整體驗Kia EV9 GT-line AWD之後，此前對於這款車的想像，大抵就是款純電動力的多人座SUV，算是開市場之先河，但卻也僅止如此而已，殊不知打見著實車的第一眼，便深深折服於新世代Kia極具魅力的設計功力，這確實是款身形巨大的LSUV，達5,015mm的車長搭配闊1,980mm的車寬再加上1,780mm的車高，在在讓Kia EV9成為不折不扣的大傢伙，但Kia向來備受讚譽的設計團隊則透過鮮明筆觸讓車身顯得時尚且俐落，更重要的是賦予這款新車一種前衛但不標新立異的均衡美感，由此而來整體觀感竟如此和諧且耐看，同時讓這款具備全尺寸家庭功能的Kia EV9因而有其富魅力與品味的型格演繹，甚且一併造就令人驚異的0.28Cd風阻係數，既時髦、又大氣，甚至還保有優異流體效率，一次滿足三種不同願望簡直堪比健達出奇蛋。
但極富性格的輪廓仍需細節綴飾妝點，這部分Kia EV9自是從善如流交付LED發光元件展演，像是擔當照明與判位的頭尾燈具，便以彷彿星象圖的多角度光條所構成，並融入鈑件摺線之中帶來協調視覺感受，但Kia才不想只用頭尾燈交代一切，若站在車前開啟門鎖，你將看見GT-line AWD專屬宛如光雕流瀉般的數位光柵帶來滿滿儀式感，每遇朋友都足以好好炫耀一番，甚至就連鋁圈也協同車身帶來相稱意象，以試駕的EV9 GT-line AWD來說其21吋鋁圈便配合整體採黑化處理，同時也將全車前後強烈的矩形倒角印記融入輪圈設計，整體視覺調性合為一氣。
而一款長過五米的三排多人座車款，比起設計更受重視的當然就是座艙規劃與乘坐表現，由於Kia EV9尚未正式發表，雖規劃有旋轉六人座、尊榮六人座與標準七人座三種座艙形式，屆時將如何配置仍屬未定之天，因此本文僅以所試駕的EV9 GT-line AWD搭配旋轉六人座艙為主提供觀點，而所謂旋轉六人座，意謂中排採雙獨立座椅設定，並可自由旋轉90度面向門外或180度面向車後與第三排對坐，相對於尊榮六人座因旋轉機制而少了電調功能，卻因此多了諸如在車上放空、休憩、釣魚，或者面對面聊天及會談等機能性，加以操作相當輕盈就手，不至如他牌車款旋轉座椅卡頓沈重，單手便能輕鬆左右旋轉至定位。
最重要的是由於軸距長達3,100mm再加上方正車體，因而確保車室空間寬闊無虞，尺度甚且直逼大型MPV闊綽優裕，因此無論身處第幾排，都能享受無拘無束的寬裕乘坐體驗，值得一提的是就連第三排也具備椅背電動調整機制，因而獲得更具便利舒適性，而行李廂內亦配置電動尾門開啟按鍵，可由尾廂內直接開啟尾門出入車室，另邊則具備自EV6以來便廣受好評的V2L電源分享介面，如此一來Kia EV9直可化身露營車宿基地，所有生活電器用品皆能如常便利使用，提供無拘無束的便利戶外生活體驗。
Kia EV9引人入勝之處當然絕不僅座艙變化而已，若身處前座，更帶來令人驚艷的滿滿魅力，單純看設計，豐富的水平線條與質材堆砌卻能提供靜謐安定的視覺氣息，這得歸功於大面積永續材質溫潤鋪陳與以簡馭繁的一體式中央顯示幕等前瞻佈局，而左右雙12.3吋螢幕再加5吋中央空調螢幕以及HUD抬頭顯示器所構成的平整化介面不僅視覺清爽，行車資訊、空調控制與中文化多媒體運用也能因而分門別類置於視線範圍內，整體而言身處這款嶄新大型電能休旅座艙彷彿置身當代風格豪華起居室，自若且舒適的和諧感受，正是令人愛不釋手的理由。
而EV9 GT-line AWD令人愛不釋手的部分可還多得是，像是9.6吋車內電子後視鏡便可關閉功能手動切換回傳統光學後視鏡，而與過往體驗大相徑庭的車外電子後視鏡螢幕，更設於A柱旁略高於窗沿的位置以便於觀察，同時透過7吋OLED配置所帶來清晰畫面，讓惡劣天候或昏暗夜色不致影響行車安全。除此之外，首見於車內的指紋辨識系統可判別不同駕駛者，並回復到該駕駛人前次下車時的座椅角度、方向盤位置、空調溫度風向甚至雙色氣氛燈設定，再連同可透過主動升壓電源、鈦圓頂高音單體、NATec材質低音揚聲器振膜以及車速補償音頻損失等技術提升聆聽品質的Meridian高端音響系統，試駕當天特地選了熟悉樂曲好好體驗一番，可察覺這套系統能夠將高中低音的層次完整開展，並以清晰的定位成就一場美好聽覺饗宴。
好的，即便光是坐在Kia EV9裡就已經玩得不亦樂乎，但我們未能忘卻這終究是新世代電動車，而且還是款絕無僅有的全尺寸大型電動SUV，事實上Kia在我們心中早以EV6打響純電動力產品名號，現在既然面對旗艦級別的EV9 GT-line AWD，當然更該全方位徹底檢視其動態展現。
首先觀察配置，EV9 GT-line AWD採取綜效385ps的前後雙馬達四輪驅動配置，因此帶來相當強悍的加速反應，但那種迅捷並非完全複製過往電動快車的張狂放肆，而以一種更具優雅的步調搭配洶湧底蘊作結，其整體加速質感反倒有些像是層峰級別的大排量多缸汽油引擎，彬彬有禮之餘總有其厚積薄發的聯想，特別是極其考究的NVH隔音科技，透過厚實的雙層隔音玻璃、靜音設計車胎以及獨立隔音吸收層等設計，更為EV9 GT-line AWD帶來彷彿豪華大車的聽覺質感，一旦加上阻尼設定得宜的減震系統，不僅獲得良好行路品質，同時也能確保安定紮實的動態表現，彎中速度提高照樣不疾不徐緊抓地表，強大的懸吊支撐性也讓整體乘坐舒適性更上一層樓，此刻若善用位於方向盤兩側後方的動能再生制動系統撥片，更能在節能之餘獲得豐富無比的駕馭樂趣。
既然生為純電動力車款，充電效能與便利性當然也該是評判時的最重點，Kia EV9全車系採取800V充電架構，國內引進的將會是99.8kWh的Long Range版本，而透過CCS1規格充電樁理想狀態下僅需24分鐘便能由10%充至80%，由於目前國內尚未送測因而尚未公布續航成績，但按原廠數據推估理應具備500km左右的滿電行駛距離，對應台灣日常使用情境已綽綽有餘。
值得一提的是，Kia EV9的先進駕駛輔助系統不僅功能齊備，實際使用時的輔助效能也堪稱最為全面，無論一般駕駛狀態下車道偏移系統的協助修正，或是啟動車距控制巡航與車道置中系統的敏銳度與協調性表現皆屬最上乘，各項參數的協同運作更流暢柔順到堪比專業駕駛者動作，配上純電動力無窒礙的輸出特質與極靜謐的運轉聲響，再度深化Kia EV9宛如豪華移動起居室的想像。
好吧，儘管不斷強調豪華與舒適，但就各層面而言Kia EV9似乎更像是場直指未來的移動生活實驗展示秀，其不僅揭示了純電動能、極靜效能、彈性機能、寬廣空間與無比享受等不同面向的美滿解決方案，同時更指引出一條合理至極反倒與眾不同的選擇之路，這已不是刻意避免隨波逐流的另類思考建議而已，反而更像是理所當然的擇善固執，無論從300萬元購車預算來看，或者選擇一款盡善盡美的純電動力旗艦級多人座休旅角度皆然。