一表看北桃捷運7大路線房價陷落區　機捷「這1站」過1站便宜逾3成

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在台北捷運沿線的房價陷落區，還有板南線「土城站」、文湖線「西湖站」、環狀線「秀朗橋站」、松山新店線的「萬隆站」，還有中和新蘆線「中山國小站」和淡水線的「圓山站」等。
洪安怡解釋，土城站成為房價陷落區，主因是該站前後已有成熟商圈的「海山站」，和不少指標新建案推出的「永寧站」；西湖站前後則有鄰近大直重劃區的「劍南路站」和學區優勢的「港墘站」，導致價格和前後站約有2成價差。
至於環狀線的「秀朗橋站」，洪安怡分析，該站在新北中和邊陲，不比隔壁景平站生活機能強，也不像十四張站有央北重劃區支撐，因而價格相對親民；松山新店線的「萬隆站」機能不如北邊有公館商圈的公館站，和南邊有景美夜市的景美站，因而成為房價陷落區。
洪安怡表示，房價陷落區之所以呈現價格凹陷，通常是因為這些區域機能不比鄰近周遭站點，或缺乏重大建設加持，導致價位偏低，自住買家若考慮購入房價陷落區的房子，可以先評估該區域與日常工作地點的交通往返時間，若尖峰時段通勤超過1小時，可能會影響日常生活品質；另外也要留意附近購物、醫療、教育等基本設施的位置，若是投資取向，則要留意當地未來發展空間、租賃供需情形與行情。
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