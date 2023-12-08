桃園蘆竹「蟑螂人」現身！門一開數百蟑螂大軍湧出 29秒影片曝光
千金買房、萬金買鄰，遇到這樣的鄰居真的很崩潰！桃園蘆竹區一棟大樓社區最近太常出現蟑螂，住戶找保全陪同挨家挨戶查探，想找出蟑螂窩源頭，沒想到3樓一住戶一開門，數百隻蟑螂大軍全湧出，攻陷廊道與樓梯，連開門的男住戶身上也滿是蟑螂，驚悚29秒影片瘋傳，封他是「蟑螂人」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO昨（7）在臉書「爆料公社」社團發文，揭露蘆竹該可怕社區的蟑螂惡夢，與蟑螂同住的男人頸部、身上也爬著數隻蟑螂，但他完全不在乎，淡定撥下身上的蟑螂，嚇得目擊女子急喊：「叫他門趕快先關起來，數量太多了！」懷疑男子在養蟑螂，一邊忙用腳踩殺逃竄的蟑螂，一邊抱怨：「夭壽！在怎麼樣也沒有蟑螂這麼多！」
影片曝光後引起熱議，嚇得網友紛紛直呼「他家是養殖場吧？普通人家裡也沒這麼多」、「謝謝這位英雄，用生命在打擊台灣房價！」曾住過該大樓的網友透露：「這個社區這樣！不誇張啊！是真的，我租過！嚇到退租，不是環境是人為的！那裡的清潔人員有清潔！是住戶都不保持！很可怕！」也有好心人願意前往「公益噴藥」滅蟑。
經查，該社區在蘆竹當地相當出名，屋齡28年，是上千戶數的超大型社區。據《樂居網》資料顯示，近年平均成交均價為一坪23.5萬元，今年十月一戶高樓層7坪套房以220萬元成交。綜觀該社區所在的生活圈，近年房價漲幅達6.72%，該社區成交均價每坪略低周遭行情1萬元。
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